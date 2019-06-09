E3 2019：FIFA 20街場回歸！新動作、AI防守、新自由球等元素公開

EA於E3 2019前夕公布多款新作情報，當中包括足球fans必然期待的《FIFA 20》，新消息包括有新街場模式、新動作、自由球等新操作系統。

FIFA 20新街場模式「VOLTA FOOTBALL」

自當年FIFA Street之後，終於再在FIFA內加入獨立的街場模式VOLTA FOOTBALL，今次玩家可以3v3、4v4甚至5v5都可以，而且玩家可以在街場模式中運用更多不同花式動作來迷惑對手。玩家可以自由選擇不同的場地，包括天台小型足球場等，亦可以選擇有牆壁或沒有牆壁的場地。VOLTA模式中，玩家可以自由設定自身角色的樣子、裝備等，建立個人風格。

另外，遊戲中有4個VOLTA模式，包括一般對戰的「Kick off」、自組VOLTA team挑戰世界不同玩家、Story模式可以製作專屬自己的角色挑戰不同街場升級，最後挑戰VOLTA World Championship、「League」模式則是線上的聯賽模式。

FIFA 20迎來獨立的街場模式（EA）

更多VOLTA介紹（按下圖放大）

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遊戲模式的改變

除了新加入街場模式外，「主菜」當然亦大幅升級，今次發布會展示了新的「動態1對1（Dynamic One-on-Ones）」系統、AI防守以新自由球操作等。

－Dynamic One-on-Ones系統中，玩家操作球員與對方1vs1時，可以利用手掣操作的動作更多、節奏更快。

－AI防守：今次在防守端時系統會作出更智能的防守動作來協助玩家防守。

－Composed Finishing：進化了的適時射門，高難度與精準射門合而為一，操作成功的話更易射出如「窩利」等高難度射門動作。

－新自由球／12碼系統：以往不少玩家「投訴」的自由球或12碼等死球操作，今集將會大幅改良，不單加入了cursor來協助，利用右杆更易「落西」，射自由球更就手。

－足球物理性提升，無論動態或旋轉效果都更像真。

近排人氣英格蘭年青球星「辛祖」（EA）

FIFA20新動作（按下圖放大）

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全新自由球操作（按下圖放大）

《FIFA 20》即將於9月27日正式推出，而EA Access會員更可以提早9月19日開始遊戲。官方指7月開始陸續會有更多消息發布，包括更多遊戲內容、生涯模式、PRO CLUBS、FIFA 20 UT以及街場模式VOLTA等，各位足球fans拭目以待。