【Final Fantasy VII Remake】大量傳聞流出　自稱內部員工爆料

每年在E3前夕網絡上總是佈滿傳聞，當中有9成都是亂吹的假資訊，相信很多機迷都見慣不怪。不過接下來就有一單內容很多又說得似層層的FF7重製版傳言，以下同大家睇睇：

今次的Final Fantasy VII Remake（FF7 重製版）傳聞來自一位自稱是El Segundo分部的SQUARE ENIX員工，於Reddit上爆出資料而且份量極多，由遊戲設定、架構、角色、世界地圖、戰鬥、召喚獸都有提及。在爆料後4小時相關的文章已遭刪除，不過網友們當然已經Backup，以下重點翻譯。

自稱員工爆料，現時已刪除不過有網友backup（reddit）

FF7 Remake內部爆料傳聞清單（注意！所有項目只是傳聞/流言）：

遊戲只是分為2部份（之前公布遊戲會分割推出），第1部份由Aerith死亡，沈入水中畫面轉黑而作結。

Materia（遊戲中的魔法石）會呈現在所有武器上，但不會顯示在防具或飾品。不同武器的Materia位置不同，例如Cloud就在刀背上。

不同武器會有不同的三角鍵重攻擊，不會扣減ATB計條。你可以在連技或通常攻擊後用重攻擊。通常的攻擊只屬Chip（削損）傷害，要由重攻擊或Limit Break打出主要傷害（筆者按：類似Dissidia Final Fantasy？）。

使用魔法會消耗ATB計以及MP，隨著遊戲進度計條會變更多。

有召喚獸，使出時會有Cut Scene演出像原版那樣，牠們不會在場中一起戰鬥（筆者按：應該是對比FF13）。會追加一隻名為Amarok的新召喚獸，能產生暗闇及傷害。

世界地圖大部份是無縫連接的，會有一部份是「Zones」的區域，有道路作交通方法（…？）。Tiny Bronco（原作中的小艇）就像原本一樣能在淺水移動。世界地圖偶然會有道具，當然在完成農場一節後亦可取得陸行鳥。

每個城鎮的設計都下了很多心思，令每個地方別具風格。像Cosmo Canyon會偶然出現沙塵暴，或者Upper Junon設計得像一個軍事設備的城鎮。

Sephiroth（錫菲羅士）的出現是極少直至到在Kalm村落的回憶。在此之前只能在Cloud失常時，聽到Sephiroth的聲音或者其閃影。

在State of Play展示影片中的HP值並不是實際時的狀況，只是為了展示用。

E3展場中將會有DEMO示範，而在E3過後亦會立即有DEMO讓人在家中遊玩，不過需要PS Plus帳號。

大部份魔物有重新設計，不過多數都有保留其特徵。有部份魔物沒有出現，例如在列車墓場沒有了鬼魂魔物。

攻略神羅總部時，不會有以往大量樓層可以探索，不過會有更多的事情在做，所以也會令你感到一直奮鬥才攻到頂。

Tifa的設計與原版的外觀一樣，樣貌是類似Advent Children的樣子不過會稍微西式，Materia會在她的手套顯示。

Cait Sith（貓公仔同伴）讀音變為「Ket」Sith，不過外觀上並沒有重大修改。他的戰鬥風格變成更加近距離，而且有獨有的計條出LIMIT BREAK。

Golden Saucer（遊樂場）會有更多遊戲，不過有部份需要在過了故事劇情後才可遊玩。他們想製作出更加Grand的感覺以及休息處，亦想讓之後的故事有一點關連。

RED XIII有複製品Cobalt XIV及Indigo XV，要在神羅總部打倒牠們之後RED XIII才加入。

Cid不會直接地吸煙，不過你會在遊戲中看到他吸煙的證據。他明顯地遷怒於Shera（筆者按：原作中為救Shera令Cid的夢想，火箭升空失敗）。但他的怒意會漸消散因為知道並無意義。

Yuffie及Vincent不再是選擇性加入的同伴。你可能會錯過她們，但至某個時間點她們會強制加入。例如玩到Rocket Town時，如果未取得Yuffie她也會自動加入。

Cloud在某個事件會有Scene是穿裙子及戴假髮，不過在更衣時會黑畫面（筆者按：女裝Cloud事件）。

蜜蜂之館會要求GIL（遊戲金幣）來進入，而不是會員卡。

站立蹲下往復的Mini Game回歸

遊戲每部份賣$59.99 USD

零售商已收到訊息準備開預訂