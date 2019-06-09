E3 2019直擊：《STAR WARS 絕地：組織殞落》公開官方試玩片

Respawn 開發的《STAR WARS 絕地：組織殞落（Star wars：Jedi Fallen Order）》在 EA PLAY 2019 公開首支官方試玩影片，展示這款純單機的絕地武士遊戲，如何使用光劍動作以及原力完成任務。

本作由《Apex 英雄（Apex Legends）》開發團隊 Respawn 開發，玩家將扮演絕地組織僅存的成員凱爾克提斯（Cal Kestis），在它被揭露了絕地身份後進入逃亡生涯。影片中則是凱爾來到了武技族的星球「Kashyyyk」，凱爾遇見了在電影《俠盜一號》的反抗軍並且與「索·吉瑞拉」進行合作，目標是救出囚禁的武技族。

影片中展示了凱爾將與自己的機器小夥伴一同行動，藉由它提供駭入機關、治療自己的作用。凱爾則擁有基本的光劍技巧，可以丟持光劍、以光劍反彈爆能槍。而在原力的表線上，凱爾則可以使用原力的推拉能力，甚至能夠使物體、爆能彈甚至是敵人呈現動彈不得的狀態。

開發團隊隨後表示，本作不會有光明與黑暗面的抉擇走向，而是讓玩家體驗全新一段的絕地武士旅程，遊戲也是屬於《星際大戰》的正史當中，《STAR WARS 絕地：組織殞落》將於 11 月 15 日推出，目前 Origin /PS4/ Xbox One 都已經開放遊戲預購，預計在接下來的 Xbox 發表會將有更多資訊。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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