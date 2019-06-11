【E3 2019 現場試玩】Watch Dogs Legion 看門狗 自由軍團 超期待

【E3 2019】宅民黨有幸在E3 2019現場率先試玩Ubisoft新作《Watch Dogs Legion》看門狗 自由軍團，實在是令人相當驚艷，絕對是值得期待的作品。

真‧全民皆兵 所有你見到的角色都可加入/操縱

可能你不會相信，但Ubisoft真的做到了：在這遊戲內每一個你見到的路人NPC，都可以加入你的隊伍成為可操縱角色。每個角色都會有各自的背景、人際關係及作息時間，玩家了解他們背景、解開相應任務之後，便能令該角色加入己方陣營。當然玩家一次只會操作一位角色，但就可以在任務以外隨時切換。

率先曝光的《Watch Dogs Legion 看門狗 自由軍團》主視角圖，今集的看門狗有不同造型，又豬頭又骷髏頭。

宅民「公屋恆仔」參加了Ubisoft E3 2019的傳媒試玩會，你看，圖左邊是巴哈的同業啊！

《看門狗 自由軍團》圖片

+ 6 + 5 + 4

官迫民反，人人上街，任何NPC都可以成為你的新同伴。 這些角色用演算法隨機生成（有沒有讓你想起近年很流行的隨機生成內容Rougelite遊戲？），因此每個玩家都會遇上不同的角色、有自己獨一無二的反抗軍陣容。或者你會問，這樣如何對應過場影片和Cutscene呢？答案是一樣可以，無論你使用的哪一位角色，在劇情 / cutscene中都會能完美融入場景和情節，完全不會突兀。個人猜測Ubi應該是開發時準備了一堆preset的語音、肢體動作和動畫；當然其中還有更多技術應該和竅妙，這些就不要深究了。

斯文OL服裝再加防毒面具，「看門狗 自由軍團」全主民皆兵。

然而不要小看這技術的潛力，個人認為甚至這是開放世界遊戲的一次突破：過往開放世界遊戲中的NPC、路人，絕大部份都只是移動佈景版；而今次《看門狗 自由軍團》中，所有路人都成為了獨一無二、有義意的角色。到次世代主機來到時，在更強運算機能加持下，期待可以見到更深入、豐富的NPC互動，使「開放世界」不再只是一張「較大的無縫地圖」，而是真正有生態、有呼吸的世界。

在更強運算機能加持下，期待可以見到更深入、豐富的NPC互動。

三大專精各有各精彩

一部份玩家沿承以往Watch Dogs系列，可以「鏡頭駁鏡頭」連環駭入、以及駭入各種不同物件來引開敵人注意以至殺傷敵人等。玩家也可以駭入在天上飛行的無人機，在空中偵察事先了解敵人佈置；如果是運貨的無機人，可以將貨物丟往地上發出趕響吸引敵人注意。

玩家也可以駭入在天上飛行的無人機，在空中偵察事先了解敵人佈置。

今集的看門狗不再單單入侵手機，玩玩航拍機。 《看門狗 自由軍團》中引入了專精系統，使得同一個任務可以有更多不同approach：當玩家招募新伙伴之後，可以讓他在Enforcer（執行者）、Hacker（駭客）和Infiltrator（潛入者）之間選擇一種，每個專精都有其專用裝備和技能（感覺有Division 2的影子），例如Hacker有搖控機械蜘蛛Spiderbot、Infiltrator就有隱形斗篷等。

試玩其中一個專精Hacker，蜘蛛機械人真的非常有趣，放出去之後可以搖控（視點會更變為機械蜘蛛），可潛入人類難以進入的範圍。蜘蛛機械人本身也具備不俗的戰鬥能力，除了可變型成為固定炮塔之外，更可以從背後接近敵人進行擊倒（takedown）。另一專精Infiltrator的暈眩槍打起來手感非常好（簡直是舒服的程度），自從Division之後Ubisoft真的越來越懂得做第三身射擊遊戲。

Hacker有搖控機械蜘蛛Spiderbot、Infiltrator就有隱形斗篷等新能力。

以下是恆仔在E3 2019即場試玩片，主要是試玩機械蜘蛛的內容；由於《Watch Dogs Legion 看門狗》demo仍不可直接錄影full screen gameplay，畫質較差請諒。

除了專精外，角色也會因為本身的體型和年齡有不同moveset，例如阿嫲（Granny）就是移動速度較慢基本上跑不動（但是爬牆等影響能否過版的能力會和其他角色一樣，十分有趣），接近攻擊的演出也十分有趣；像是Trailer中扮演一位退休殺手老奶奶實在是太有趣了，我決定在遊戲正式推出之後只玩老爺爺老婆婆角色。

阿嫲（Granny）移動速度較慢，接近攻擊的演出十分有趣。

今集和之前另一大改動是大幅強化了近戰系統，除了基本近戰攻擊外還有投技（對付正在擋格的敵人）；也有多種潛行擊倒攻擊，老婆婆也可以一擊打倒敵人。惟一可惜是官方影片公開一段殺神John Wick式的近身肉搏再開槍的華麗打法，就未有機會在試玩中體驗到，不過單是看影片示範的動作已令人相當興奮。三個專精、多種成長方向、角色差異加上系列原有的駭入玩法，期望遊戲玩法和關卡攻略法可以有很多變化和選擇。

Watch Dogs Legion 大幅強化了近戰系統。