Metal Build 海盜高達 Crossbone Gundam X2 網上限定篤到當嬴

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Metal Build 海盜高達 Crossbone Gundam X2，快將在日本tamashii web shop開訂了！不知香港幾時會跟進？不過，港魂限定，要篤到真的要講運氣呢。

萬代皇牌「Metal Build」又有新作，《機動戰士Crossbone》黑色海盜高達X2 網上限定發售！

在電影《F91》亦有出場，前死亡先鋒皇牌機師查比尼·沙路，追隨茜茜莉加入「新死亡先鋒」成為宇宙海賊，因技術高超、獲分配使用黑色塗裝的海盜高達X2 Crossbone Gundam X2。此機基本性能與1號機相約，但就按照查比尼的打法，改用既是長炮、又是近身戰用實體長矛的主武器射擊騎槍（ショットランサー／Shot Lancer）。

Metal Build 海盜高達 Crossbone Gundam X2，快將在日本tamashii web shop開訂了！(圖片：p-bandai.jp)

海盜高達X2 細節究竟跟X1有何分別？（點擊圖片放大睇真D）

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X1/X2早期是同伴，後來查比尼認為「新死亡先鋒」背叛了貴族主義，他帶同X2投靠木星帝國，所以兩部機既可擺拍檔動作，又可以對戰，玩法多。(圖片：p-bandai.jp)

海盜高達X2 除了頭部天線及面部少數細節，基本模具跟X1一樣，可以參考筆者製作的「MB 海盜高達X1 開箱文」進入連結，不過改用暗紫配黑色後，機身上的金屬色印字就更搶眼，即時加分。

雖然沒有了MB X1原創的機械鳥，換來是查比尼·沙路駕駛X2投靠木星帝國後，機體被木星技術員修理成「X2改」時用的槍身摺疊式長距離來福槍（ロングライフル），換言之這盒MB其實算可以做出兩個造型（正式的X2改，背包的引擎款式不同），比X1實際且豐富。

BANDAI也清楚X2的吸引力，特別安排在魂web上作訂購。暫時公布為5月27日日本開訂、香港未定；回想上次香港魂shop 發售MB Strike Gundam，就曾試過頭1分鐘完全無法連線，1分鐘後全數售罄的壯舉，如果必定要買的人，還是留意一下日本amazon、香港的玩具店有否訂購名額吧。

暫時只有日本P-BANDAI有網上訂購，未知香港會否同步開訂。 (圖片：p-bandai.jp)

上次香港魂shop開訂MB Strike Gundam，網頁全線塞車，到重新可以登入時，就全數售罄。究竟他們會否意見接受、伺服器水準照舊？那首先香港要：有．得．訂！

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