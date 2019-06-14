《哆啦A夢 牧場物語》正式推出！大雄和你度過牧場悠閒生活

日本 Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）預計在 Nintendo Switch 主機上推出，Switch 繁中版／PC Steam 繁中版目前則是分別預定於 2019 年 7 月 25 日／2019 年秋天上市，結合人氣動漫 IP《哆啦A夢》與知名遊戲系列《牧場物語》玩法的《哆啦A夢 牧場物語》（Doraemon Story of Seasons／ドラえもん のび太の牧場物語），終於在今（13）日正式上市！

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本作是以《哆啦A夢》為主題的「牧場物語」，以「自然鎮」為舞台，度過照顧動物、隨著四季變化種植各種農作物的慢活生活，讓大雄的牧場逐漸擴大發展下去，途中還可以釣魚、抓蟲、午休小憩，或是與村裡的居民進行交流之外，哆啦A夢的秘密道具會怎樣派上用場也是遊戲進行的關鍵喔。

遊戲中途還會踏上去尋找只在繪本裡看到過的傳說妖精「克魯波克魯」的旅程，如果真的發現牠們的存在將會對牧場的發展有很大的幫助喔。如果是喜歡裝潢設計的玩家，遊戲內提供豐富的家具讓玩家選購，自由搭配來裝飾自己的小屋吧。

料理也是遊戲中一個重要的系統，準備好調理器材以及食譜後，將自己種的食材來做成各式各樣的料理，哆啦A夢最喜歡吃的銅鑼燒也可以作出來喔。此外在自然鎮當中有許多季節性的活動，例如春季的騎馬比賽、夏季的破西瓜大賽、秋天的收穫祭和冬天的看日出等等都能夠參加，還可以帶著自己引以為傲的農作物去參加一年舉辦四次的選拔大賽喔。快來和哆啦A夢與大雄一行人度過愉快的牧場生活吧。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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