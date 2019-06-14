【E3 2019】《火焰之紋章 風花雪月》ADV／戰鬥最新實機展示公開

人氣 SRPG《火焰之紋章 風花雪月》(Fire Emblem: Three Houses)預定於 2019 年 7 月 26 日在 Nintendo Switch 主機上推出

日本任天堂預定於 2019 年 7 月 26 日在 Nintendo Switch 主機上推出的人氣 SRPG《聖火降魔錄》系列最新作《聖火降魔錄 風花雪月》（火焰之紋章 風花雪月/ファイアーエムブレム 風花雪月），官方特地配合本屆 E3 電玩展釋出最新遊戲實機展示讓玩家們搶先確認。

由《聖火降魔錄》(火焰之紋章)系列開發商 Intelligent Systems 與 Koei Tecmo Games 共同合作開發的這款系列最新作《風花雪月》，遊戲將會分成讓玩家們化身為士官學校教師來與學生們進行互動培育的第一部，以及描述大陸三大勢力相爭的戰爭部分的第二部等兩個劇情構成，玩家們將可以在第一部中從分別隸屬於三大勢力的三個學級裡挑選其一來進行角色的培育養成，並在第二部中與他們一起馳騁在戰場上開創屬於玩家們自己的傳奇！

而在這次官方所公開的實機影像方面，除了將會收錄遊戲內角色之間的對話與成長培育等要素的 ADV 部分最新畫面之外，另外也將會收錄本作戰鬥部分的詳細實機展示與操作，讓玩家們可以透過這次的影片，先對本作內容有更進一步的確認，為七月底即將到來的這場三國之戰作出最好準備，與自己心愛的學生們一起開創全新的大陸歷史！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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