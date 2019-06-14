【E3 2019】《聖劍傳說3 Trials of Mana》製作人分享最新情報！

人氣動作 RPG《聖劍傳說3》重製版將於2020 年初在 Nintendo Switch 主機上推出，系列製作人「小山田 将」與本次重製版製作人「田付信一」有話說。

隨著日本 Square Enix 於任天堂最新「Nintendo Direct E3 2019」節目中宣布，預定於 2020 年初在 Nintendo Switch 主機上推出旗下人氣動作 RPG《聖劍傳說3》最新完整重製版《聖劍傳說3 Trials of Mana》（聖剣伝説3 TRIALS of MANA），系列製作人「小山田 将」與本次重製版製作人「田付信一」也特地公開有關本作最新相關情報要給玩家們知道！

（《聖劍傳說3 Trials of Mana》遊戲截圖）

《聖劍傳說3》為官方於 1995 年在 SFC 超任主機上推出的人氣動作 RPG《聖劍傳說》系列第三作，玩家們在遊戲中可以從六名有著各自不同故事背景與個性的角色中選擇其一作為主角，並挑選另外兩人作為夥伴來一起冒險，透過所選主角與夥伴不同，故事也會隨之產生不同的分歧改變。而且這些角色的職業又有「光／闇」兩種系列六種不同的分歧選擇，也讓本作的人物養成更加豐富，提供遊戲更多元的耐玩度讓玩家們可以來反覆挑戰！

重製版的方向性

據小山田製作人表示，由於之前二代也曾在 SNES（海外版 SFC 超任）推出過，因此在這次的三代重製版中，會希望以「將當初的遊戲感覺在現代重新復甦」的形式來進行重製。但由於三代只有在日本推出過而已，因此如果要採用跟二代相同的方向性去進行重製，恐怕也很難將當初的感動傳達給海外的粉絲們，加上為了回應日本玩家們的期待，因此最後才決定以「進化型的重製」作為本次設計概念。

有關故事系統方面

而田付製作人也補充，本次雖說是全新進化的重製，但也繼承了許多當初三代備受好評的要素。舉例來說，讓玩家們從六名主角裡選擇三人來進行故事，隨著玩家們選擇角色不同，故事分歧與事件對話也都會有所差異的「Triangle Story」交叉故事系統在這次重製版中也將依然存在。而且，這次也將會邀請豪華聲優陣容來為角色們進行配音，讓玩家們能在聲優們傾注全力的配音演出下，盡情享受這次三代的故事演出！

（《聖劍傳說3 Trials of Mana》遊戲截圖）

而至於玩家們所關注，當初三代中可以讓玩家們在遊戲進行時變更主角與職業來反覆進行遊戲體驗的設定方面，在這次的重製版中是否也會依然保留，讓玩家們可以藉此享受反覆進行遊戲挑戰的樂趣這點，田付製作人則是語帶保留，表示這方面情報將於之後公開。不過田付製作人也強調，開發團隊也對玩家想要反覆玩第二輪以上遊戲這點非常重視，因此屆時應該會做出對適當的對應方式方便玩家進行周回體驗才是。



畫面表現的大幅進化

在這次的重製版中，畫面由原本的 2D 點陣進化為 3D 畫面演出，田付製作人表示，目前官方正努力進行開發，目標是希望能讓描繪系列插圖的「HACCAN」老師所繪製的插圖就這樣原封不動在遊戲內直接動作，希望能在畫面上做到像這樣的程度，讓遊戲能從原本的 2D 點陣畫面，進化到現代的 3D 視覺演出，搭配上述的聲優配音，帶給玩家們最佳的視覺娛樂體驗！



有關戰鬥系統方面

而在這次的重製版戰鬥系統方面，本作繼承了原本戰鬥系統的設計，並加入新的現代詮釋，將整體動作性大幅提升，帶給玩家們更加直覺的動作戰鬥樂趣。

田付製作人舉例表示，例如原本只有單一種類型的攻擊，在重製版中會拆分成「弱攻擊／強攻擊」兩種攻擊種類，隨著玩家們強弱攻擊的組合不同，就可以施展出華麗爽快的 Combo 連攜（很有格鬥或動作遊戲的操作特性）。而且這次還將會加入「跳躍攻擊」那樣的全新要素，隨著角色成長，能使用的動作招式也會變得更多，帶給玩家們更豐富的動作戰鬥體驗！

至於在當初三代中累積量表施展必殺技的設計方面，這次重製版也將會保留，不過量表的累積條件與累積方式將會有所改變，而不像以前那樣攻擊集中一次量表就累積一下那樣。而且在當初 SFC 版中，量表會隨著戰鬥結束而歸零重置，但這次的重製版中累積的量表卻不會因為戰鬥結束而重來，而是會持續維持，讓玩家們在戰鬥中能有更多戰略運用。

（《聖劍傳說3 Trials of Mana》遊戲截圖）

此外，當初 SFC 版中敵人會對必殺技與魔法進行反擊的這點設計，在這次重製版中雖然也會保留「反擊」這個要素，不過卻不會像 SFC 版那樣採用「反擊只要發動一定可以命中敵人」的設計，而是會因為戰鬥本身而有所改變（而且重製版中會使用反擊的敵人也將不像 SFC 版那麼多），對想要使用以魔法為中心的安潔拉等角色的玩家們來說可是一大福音！

田付製作人也強調，而且在這次的重製版中。我方魔法有許多只要使用就一定會命中的魔法，而敵人在發動魔法的時候由於會顯示攻擊範圍，因此玩家們也可以預先做出準備來進行迴避，也讓遊戲的動作性與戰略性大幅提升許多！

（《聖劍傳說3 Trials of Mana》遊戲截圖）

而在系列玩家們所熟悉，堪稱為《聖劍傳說》系列代表的「環狀指令」（也就是會將魔法與道具等圖示配置在圓形選單上的設計）系統方面，在這次的重製版中也將會以全新的進化形式登場，相信也將會帶給玩家們不同以往的全新樂趣！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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