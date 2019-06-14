【E3 2019】《寶可夢 劍．盾》最新情報曝光！

日本 Pokémon 預定於 2019 年 11 月 15 日在全球 Nintendo Switch 主機上推出，支援日文／英文／西班牙文／法文／德文／義大利文／韓文／繁體中文／簡體中文等多種語系的人氣收集養成 RPG《精靈寶可夢》系列最新作《寶可夢 劍．盾》（Pokémon Sword ＆ Shield／ポケットモンスター ソード・シールド），官方也特地配合本屆 E3 開幕，釋出遊戲最新情報畫面讓玩家們確認欣賞！



水系寶可夢道館館主「露麗娜」（ルリナ）

以新舞台「伽勒爾地方」（ガラル地方）的冠軍為目標的主角，可以挑戰位於伽勒爾地方各地的「寶可夢道館」（ポケモンジム），而在各地道館中，也會有實力堅強的道館館主等著玩家們到來。例如這次官方所公開的新角色「露麗娜」，就是擅長使用水系寶可夢的訓練家道館主。性格好強的她，雖然平常說話口吻溫和，但內心卻隱藏的強烈的鬥爭心，在戰鬥中會使用強力的水系招式來好好招呼對手的寶可夢獲得壓倒性的勝利！

（《寶可夢 劍．盾》遊戲截圖）

各式各樣的世界區域

如之前所言，這次第八世代的遊戲舞台伽勒爾地方，是一個有著廣闊自然區域的舞台。如之前官方所公開的「曠野地帶」（ワイルドエリア），就是一個有著各種寶可夢在此生活的廣闊自然環境；而且在這片自然土地上，除了有各種寶可夢存在外，還會依照場所不同而有晴天、下雨、雷雨等不同天候變化，隨著天候不同，甚至還有機會與限定某天候才會出現的寶可夢相遇唷（如雷雨的天氣，電氣系寶可夢出現率將會增加）！

除了可以在這片自然環境探索冒險外，玩家們如果在曠野地帶使用區域連線，或是利用網路連線，還可以與其他玩家們一起在此相遇，共同在這片土地上探索同樂！而且玩家們還可以聚集四人，一起來挑戰各種強力的野生寶可夢，說不定還有機會藉此抓到稀有的強力寶可夢加入自己夥伴呢！

附帶一提，在曠野地帶地帶中，還有許多被稱為「寶可夢巢穴」（ポケモンの巣）會發出紅光的場所存在。由於能量影響，因此有許多極巨化的各種類型強力寶可夢潛伏其中，玩家們只要針對這些巢穴進行調查，就可以挑戰這些極巨化寶可夢進行極巨團體戰（マックスレイドバトル）挑戰！

（《寶可夢 劍．盾》遊戲截圖）

不過玩家們要注意，要參加極巨團體戰，需要使用本次《劍．盾》的「YY通信」功能才行。玩家們可以藉此與其他人透過區域／網路連線進行連線交換／連線對戰，或是在冒險途中藉此傳送自己的個人圖樣來邀請朋友一起進行探索冒險。而在極巨團體戰的時候，玩家們也可以先在「YY通信」的畫面確認是否有收到朋友的圖樣來一起參戰。

+ 7 + 6 + 5

「精靈球 Plus」支援確定

另外官方也宣布，本作也將可以與官方之前針對前作《Let's Go！皮卡丘／伊布》所推出的「精靈球 Plus」連動使用，玩家們可以將自己喜歡的寶可夢放到「精靈球 Plus」裡面帶到現實世界裡一起散步冒險，或是藉此取得夢幻寶可夢「夢幻」來跟自己一起冒險！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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