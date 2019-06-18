《Final Fantasy XIV》 最新影片「漆黑的反逆者」公開　

SQUARE ENIX 在 PC／PS4／Mac 等平台發行的旗下知名 MMORPG《Final Fantasy XIV》製作人吉田直樹，在 6 月 15 日的製作人直播上對於 7 月 2 日推出的最新資料片「漆黑的反逆者」（以下簡稱 5.0） 公開信任系統以及生產&採集職業優化內容與在「漆黑的反逆者」當中重要的 NPC 介紹。

首先就公開 5.0 這次會出現的新地圖與副本場景，在影片當中可以看到第一世界的地圖以外，以及全新討滅戰副本的場景，還有即將登場的新敵人。吉田製作人也直接實機操作展示精靈女王「提泰妮亞」討滅戰（ティターニア討滅戦）的戰鬥畫面。

信任系統

在 5.0 新加入的這個系統，就是可以讓玩家與 NPC 們一起作戰，在主線當中只要是有出現的 NPC 們都能夠與玩家一起攻略副本（要注意參戰角色會隨著劇情變化而有所變動），無論缺坦、補還是輸出都不用擔心，每位 NPC 都有相對應的職責，即使玩家單人去刷副本也能夠簡單好上手（換言之就是邊緣人有福的意思啦）。對於 NPC 的強度以及 AI 反應不用擔心，有專屬的 AI 系統能讓 NPC 們快速作出反應，玩家可以放心的去戰鬥。

生產&採集職業調整

在這次 5.0 當中採集職業在意的地方就是時間是否與原初世界一致？製作人表示「兩個世界的時間很偶然的一致」所以就沒有時間差的概念，玩家可以放心去收集東西，另外對喜愛釣魚的玩家有個好消息，可以釣到任意魚類的「萬能餌」將要推出，以後對於釣魚解圖鑑或任務來說就方便許多。而生產職業最大的優化就是可以加強生產成功率以及品質提高率的技能所有的生產職都能夠學了。

生產&採集職業裝備介紹（點圖看）▼

系統優化內容

在 5.0 當中將增加全新的貨幣「魔典」跟「幻想」還有生產&採集職業的「白貨」，另外還有幻影箱容量擴充、所有坐騎都能夠飛行與介面優化等等，另外玩家在公會屋或自己的房子進行布置的時候也能夠先在預覽狀態下檢查配色等內容。

希望之園：伊甸

初次登場的全新副本之一，由於光的反動而消失的「虛無大地」上，為了取回失去的力量來復與這片土地新生命而奮戰的故事，這次直播搶先公開相關的畫面給玩家，一無止盡的雪白大地上看到的是一個躺在那裡的巨大物體，詳細的內容就有待 5.0 公開後各位玩家去一探究竟吧。

重點 NPC 介紹（點圖看）▼

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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