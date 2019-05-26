Final Fantasy XIV 日本限定SE授權最終幻想婚禮 陸行鳥禮餅曝光

Final Fantasy XIV online 網遊版FF （太空戰士XIV）中，設有只供2人「結合」的結婚系統「Eternal Bonding」，是2.45版本中的其中一項任務「The Ties That Bind」（天長地久），在遊戲中只要找到Claribel（克拉麗貝爾）就可以到黑衣森林東部林區進行任務取得報酬；這樣華麗的婚禮終於由Square Enix授權，變成真實婚禮：場地、宴會食品、禮餅全部FF化！

Final Fantasy XIV online遊戲廠商Square Enix與日本神戶結婚服務公司Deuxzero合作，推出全球首個官方授權FF婚禮實體化，提供在神戶地區的不同婚禮場地中，場景布置、結婚儀式、結婚蛋糕甚至結婚證書，按照FF XIV遊戲中的主題設定。這個聯乘婚禮套餐其實早於半年前已經公布，日前有正式示範相片公開！

Square Enix與Deuxzero授權婚禮服務Final Fantasy XIV Wedding 公開更多資訊。（Square Enix）

Final Fantasy XIV online遊戲中「The Ties That Bind」婚禮是如何華麗？重溫官方「Eternal Bonding」結婚系統宣傳片：

Final Fantasy XIV Wedding婚禮中包括什麼？以下用圖片簡單介紹！【點圖放大】

禮服及婚紗按照FFXIV遊戲設定，更提供武器陪襯。 （Square Enix）

儀式用陸行鳥蛋糕，夠夢幻！ （Square Enix）

+ 10 + 9 + 8

日本限定？

香港人可以舉辦官方Final Fantasy XIV Wedding嗎？據Deuxzero網站顯示，這婚禮包括的結婚證書均為日本政府認可文件，因此舉辦FF婚禮須具備日本國民身分，而預訂婚禮場地及收費須與婚禮公司面談，最快6月成為首對FF新人！