Final Fantasy XIV 日本限定SE授權最終幻想婚禮 陸行鳥禮餅曝光

Final Fantasy XIV online 網遊版FF （太空戰士XIV）中，設有只供2人「結合」的結婚系統「Eternal Bonding」，是2.45版本中的其中一項任務「The Ties That Bind」（天長地久），在遊戲中只要找到Claribel（克拉麗貝爾）就可以到黑衣森林東部林區進行任務取得報酬；這樣華麗的婚禮終於由Square Enix授權，變成真實婚禮：場地、宴會食品、禮餅全部FF化！
Final Fantasy XIV online遊戲廠商Square Enix與日本神戶結婚服務公司Deuxzero合作，推出全球首個官方授權FF婚禮實體化，提供在神戶地區的不同婚禮場地中，場景布置、結婚儀式、結婚蛋糕甚至結婚證書，按照FF XIV遊戲中的主題設定。這個聯乘婚禮套餐其實早於半年前已經公布，日前有正式示範相片公開！
Square Enix與Deuxzero授權婚禮服務Final Fantasy XIV Wedding 公開更多資訊。（Square Enix）
Final Fantasy XIV online遊戲中「The Ties That Bind」婚禮是如何華麗？重溫官方「Eternal Bonding」結婚系統宣傳片：
Final Fantasy XIV Wedding婚禮中包括什麼？以下用圖片簡單介紹！【點圖放大】
禮服及婚紗按照FFXIV遊戲設定，更提供武器陪襯。 （Square Enix）
儀式用陸行鳥蛋糕，夠夢幻！ （Square Enix）
日本限定？
香港人可以舉辦官方Final Fantasy XIV Wedding嗎？據Deuxzero網站顯示，這婚禮包括的結婚證書均為日本政府認可文件，因此舉辦FF婚禮須具備日本國民身分，而預訂婚禮場地及收費須與婚禮公司面談，最快6月成為首對FF新人！