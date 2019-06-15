E3 2019 試玩報告．Final Fantasy VII Remake FF7重製戰鬥超高質

【E3 2019現場試玩報告】讓大家等了又等的Final Fantasy VII Remake最終幻想7重製版（FF7R）終於在今次E3公開了發售日，更在E3現場設置媒體試玩環節！馬上就為大家送上詳情。

超有心機試玩安排極抵讚

首先必須一讚是今次媒體試玩環節做得非常出色，一開始在放映室中播放神羅公司的宣傳影片（全新製作），然後播到一半畫面突然變成雜訊和神羅公司Logo，同時房間燈光熄滅。稍為嚇到以為有什麼超展開，原來是Jessie駭入了神羅的系統和Cloud及Barret（即玩家）通訊，同時解釋遊戲玩法及操作教學。不得不說這個安排真是相當有心思，10分滿分。

Remake版Jessie真係超有型，配音又好聽...

E3現場放映室的海報（海報以外不能拍）：

看完影片後就開始試玩，試玩並非由遊戲最早期Cloud跳下火車那裡開始，而是一開始就已經到達魔光爐附近準備設置炸彈；沿路打幾批雜卒之後就到達魔光爐，觸發放炸彈cutscene之後遊戲第一隻Boss Guard Scorpion機械蠍子現身，打完機械蠍子便完成試玩，歷時大概15分鐘左右。（沒有Tifa和Aerith是有點可惜）

機械蠍子的戰鬥共有4個階段，戰鬥中還有不少Gimmick如要找掩護、破壞對方防護罩等，是相當有誠意。

ATB戰鬥系統

接下來說說大家最關心的戰鬥系統，可說是FF15的改良版。FF7R的戰鬥為無縫切換，在地圖上遇上敵人就會立刻進入戰鬥。玩家只能操作一個角色（可以隨時切換），隊伍中其他角色就會自動戰鬥；但不得不說試玩版的AI有些蠢，控制Cloud時，Barret常常都走到牆邊「食花生」什麼都不做。雖然在劇情時間點Barret和Cloud還只是僱主和僱佣兵的關係，但也不至於這樣什麼都丟給Cloud吧（笑）。

對白和實際地圖和原作有不少出入，當然角色的神韻都在。官方說法是「不甘於只是照著原作重做一次」，個人也認同這種志氣。

原版FF7最代表性的戰鬥系統當數ATB（Active Time Battle）系統在FF7R中有保留，不過就等同了FF13/15的ATB Bar，隨著戰鬥中時間經過自然累積，儲滿1格（試玩版中上限為兩格，不知道在遊戲後期會否增加）後就可以使用戰技（ability）、魔法（Ｍagic，當然要裝上魔石才能使用，試玩版中就已經為玩家裝好）以及道具。

當選擇技能時遊戲時間等同暫停，可以慢慢構思戰術。

而當玩家控制的角色使用輕攻擊（正方形）命中敵人時，就可以大幅增加ATB值，換言之就是可以使用更多技能增加輸出。不過注意大部份戰技和魔法都沒有霸體，如果在施放中被敵人攻擊就會被打斷，白白花掉了ATB點數，所以也不是一儲到ATB就馬上用技，也需要看形勢。玩家可以擋格和迴避（按圓形掣）敵人攻擊，不過迴避並不像Devil May Cry般的動作遊戲可以取消動作或硬直，而是必需要等現在的動作/硬直完後才能翻滾，所以想說劈盡每一刀然後在最後一刻才翻滾取消是不可行了，要多留意敵人的動向。

動作十分好看，動感和流暢度都相當高，個人很滿意。

個人感覺戰鬥十分流暢，不論普攻還是技能的打擊感都相當出色，再加上如上面所言戰鬥場景和流程都落足心機，作為Fans是完全沒有投訴；唯一擔心的地方是試玩版的rendering，雖然不至於粗糙，但畫面看起來和宣傳影片中的CG動畫質素戰鬥有點差距。希望這只是因為試玩版技術問題所致，正式版時畫質可以再提升吧。