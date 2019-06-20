【CP24】中國最大同人即賣會　上海魔都Comicup24現場實況

中國最大同人即賣會，上海Comicup 24在端午節的6月7日一連兩天舉行。今屆我們不僅參加了CP24這次活動，更藉機會訪問了CP的創辦人。一連兩篇的報道將為讀者介紹，這個繼日本後全亞洲最大的同人展覽的當日實況！ （以下所有圖片均能點圖放大）

【借同人推動版權意識 尊重創作 上海Comicup創辦人專訪】

與2017年報道的CP20不同，Comicup 24在上海鄰近虹橋的國家會展中心舉行。新國際博覽中心在8日舉行了另一場的大型模型手辦展覽Wonder Festival 2019上海，筆者亦在另一篇文章報道了這次展覽，可點擊連結觀看。

CP24同人館內。整個場館大小與日本Comiket的三連館大小差不多，雖然擺攤未如Comiket的密集，但不論參加人數和攤數亦有相當規模。（歐敬洛攝）

同人分37個主題區 多個海外參展

CP24共佔三個大館，包括一個同人館及兩個企業館。今屆的同人館更準確的劃分了總共37個主題區，除VOCALOID、Fate、陰陽師、歐美英雄等傳統大主題區外，還有台灣也會感興趣的布袋戲區，和近日急劇冒起的手遊《明日方舟》「羅德島」區。

今屆CP24同樣有來自台灣，及日本的社團參展。如日本著名同人作家しろきつね、りいちゅ和凪白みと等，成為今屆同人館的焦點之一。

以軍武為題的作品在中國頗為常見，不論是兵器擬人化，還是武裝少女，這些作品大都為原創。（歐敬洛攝）

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來自台灣，以少前為主題的染羽ArtWork，CP24推出了多本HK416的作品。（歐敬洛攝）

大型bilibili展攤 艦B二週年慶典

企業館在今屆其中一個焦點，是bilibili和其代理發行的《碧藍航線》。bilibili一共展出三個巨型展攤，當中艦B的展攤活像城堡，展攤裝飾的砲台、晚會宮庭的擺設、腓德烈大帝的艦裝展示、和3名官方Cosplayer非常搶眼。正好因《碧藍航線》正正舉行2周年慶典，展覽規模比往年要大。

至於bilibili的大型舞台除繼續舉辦《Fate/Grand Order》的抽卡（爆死）直播外，還舉行了VTuber的夏色祭和白上吹雪的直播表演，熱鬧非常。

bilibili一共有三個攤，連同這個活動舞台。CP中部分企業攤有各自的舞台，在不同時間會舉行不同的演出和活動。（歐敬洛攝）

《碧藍航線》因應正舉行的鐵血活動，展攤展出了腓特烈大帝的艦裝。官方邀請了3位Cosplayer成當日看板娘，其中一人正扮演着由扮演腓特烈大帝。（歐敬洛攝）

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第二企業館同樣精彩

在另一個企業館可發現更多的展攤，其中包括了《明日方舟》、《少女前線》、《雀魂》等的作品企攤，還有如騰訊、TapTap、漫魂等的著名企業攤。每個攤位都有各自的設計和特色，部分更設有舞台在不同時段各自表演，相當熱鬧。

與日本的Comic Market相同上，海CP的企業館同樣以遊戲為主，但因中國沒有多少電腦遊戲關係，遊戲絕大部分以手遊為主。隨着中國獨自開發，以動漫（或稱二次元）為主題的遊戲逐漸發展成IP並流行起來，最受歡迎的手遊成為了CP企業館中的焦點。如《碧藍航線》、《少女前線》、《明日方舟》等的展攤，兩天幾乎任何時候都擠滿了人。

至於Cosplay區亦是CP展中的一大重點，在最後就讓筆者把第二企業館和Cosplay的照片集合起來，讓讀者欣賞吧。

人氣日本麻雀網遊兼手遊《雀魂》的展攤，《雀魂》近日推出了日服與國際服，正開始走出國際。（歐敬洛攝）

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在《少女前線》的展攤中，扮演着一眾遊戲角色的Cosplayer們。（歐敬洛攝）

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更多場內Cosplay美圖

飾演着《DARLING in the FRANXX》中的02。筆者在活動的第二天才能抽出時間前往拍攝Cosplay區，但因逗留時間不長，未有拍得太多的照片。（歐敬洛攝）

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【借同人推動版權意識 尊重創作 上海Comicup創辦人專訪】

參展上海Comicup方法

同人組織報名參展上海CP的方法，是透過CP的官網無差別同人站進行。申請帳號可使用郵箱，參展亦不需要中國地址，但需提供身份證明（如香港的回鄉證）。報名同時參展者需上傳最少一本預期在CP上推出的同人誌封面，並給予簡單介紹，供大會審批。 經審批及抽籤後，大會將在活動開展前約一個月公布參展組織名單，此時參展者收到通知可前往付款。付款除支付寶或微信支付外，亦可選擇親身前往展場付款：在搭建日（開展前一天）親身前往會場，尋找大會接待處以現金付款，領取俗稱Circle Ticket的入場證。這亦是大部分海外參展者選擇最簡便的方法。 公布中攤名單時，大會並不會即時公布攤位位置，但組織已可開始宣傳，無差別同人站的相關資訊亦會在稍後正式攤位位置公布後自動更新。