【WF2019上海】來自日本的最大手辦模型展上海舉行　多圖詳細報道

Wonder Festival 2019上海在6月8日一連兩天順利舉行！這次是WF第二次在上海舉行，不論參展及來場參加數都遠較2018年的多與熱鬧。 值得一提上海是WF首個海外參展地，WF亦成為了中國首個以綜合手辦模型為主的大型展覽，原形師與愛好者聚首一堂。現在就讓我們來介紹當日的活動，為大家送上當日的精彩實況吧！ （以下所有圖片均能點圖放大）

喜愛手辦模型、或稱Figure、白件、GK的你相信都認識Wonder Festival這活動。WF由海洋堂主辦，是全球最大且最知名的手辦模型展之一。WF一年兩屆在日本舉行，至今已有35年歷史。

至近年中國成為手辦模型發展的熱門地，WF在2018年於上海舉行名為Prestage的試展並取得成功，因此2019年WF再度回歸，舉行正式展覽。今屆共吸引了116家中外企業及228家個人Dealer參加，展館亦由兩館增至三館，規模較2018年的增近一半。

只有官方才能拍攝，從上而下俯望的照片，企業場館內熱鬧非常。（WF上海）

中日逾百企業參展 熱鬧非常

上海WF場內分為企業館和個人館，企業館共佔兩館，個人館與舞台則安排在第三個館。舉辦場地是上海新國際博覽中心，儘管WF首天與另一個動漫相關的同人即賣會Comicup第二天相撞，但仍無阻愛好者前來參加，兩天均熱鬧非常。

企業館中可見大量日本知名手辦模型企業，如海洋堂、Goodsmile Company、Max Factory、Tamashi Nation等參加。而上海辦展的最大特色當然是來自中國企業，如Hobby Max、bilibili、Apex Innovation等展示來自中國IP的作品。外國知名企業如SideShow等亦有參展。

各大日本的手辦模型企業均有參加，作為WF主辦的海洋堂當然不例外。（歐敬洛攝）

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兩尊巨型的拉姆與蕾姆，WF上海有多尊1：1的巨型手辦模型，這是其中兩尊。（歐敬洛攝）

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個人展館以原創為主 動物、怪物等手辦眾多

個人參展是WF的一大特色，原形師可在活動中展示並販售自己的作品。WF採用的是稱為「當日版權」的制度，個人參展者若製作的是版權物，可經WF向有關公司申請特許，在活動當日展出並販售。

不過據悉因這次活動獲批版權較少，一些人氣作品如TYPE-MOON的Fate系列均不獲批，導致部分原形師的作品無法展出。而獲批的販賣數量亦有相當限制，導致部分人氣參展組織首天不用兩小時就賣完，餘下時間只能發呆或找人聊天。

個人館內展出的作品亦因此以原創為主，動物、怪物、飛機船艦等眾多，與主要以人形手辦為主的日本有一定分別。

個人館現場可找到各種精細模型，如諾米叔的造船工房，全用木自製的船模型。（歐敬洛攝）

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除了各種原創怪物走獸飛機大砲，個人館當然不少得美少女手辦。如這由FanTesinBorm製作的《戰艦少女R》島風。（歐敬洛攝）

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原形師對活動滿意 2020年將繼續舉行！

在筆者走訪了多個參展組織，訪問多位原形師，發現除了抱怨獲批版權作品量和准售量太少外，參展者大都對這次的活動感到滿意。特別有原形師指出中國正缺乏如此綜合展覽，WF成功讓一眾中國原形師與愛好者聚首一堂，令人高興。據悉在展覽首天更有來自日本的原形師走訪各大展區，找參展者搭訕，有原形師直指這是極難得的交流機會。

中國手辦市場近年逐步發展，特別自中國開始建立自己的動漫或遊戲IP，來自手遊、Steam或Switch等的知名作品需要手辦週邊，創造需求，為中國手辦市場帶來發展空間。相信WF亦是看準這機會，在中國舉行大型手辦展覽。而WF已宣布即將在明年2020年繼續於上海舉辦第三屆活動，喜愛手辦模型的各位不妨留意，一同前往上海參加！