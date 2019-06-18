《魔物獵人》真人電影有片睇　《MHW》角色做藍本團長接待員登場

在今日舉辦的上海國際電影節上首先公開了《魔物獵人》真人電影的 30 秒前導預告，本片預計於 2020 年上映。電影劇情將敘述聯合國部隊進入了通往另一個世界的傳送門，並在那協同其住民與巨型怪物戰鬥。該世界的人類必須與聯合國部隊們共同努力守護其傳送門以免怪物來到地球。

（《魔物獵人》）

短片中出現了米娜祖華域芝所飾演的娜塔莉阿蒂米斯上尉，以及東尼嘉（Tony Jaa）飾演的調查團隊長、山崎紘菜飾演的接待員（受付娘）、以及神似《魔物獵人 世界》的大團長令玩家熟悉的角色。除了人類方登場以外，作為真正的電影主角，角龍、火龍的身影也在預告中現身。

《魔物獵人》真人電影基於Capcom人氣狩獵遊戲同名改編，由拍攝《惡靈古堡》電影系列的保羅安德森執導與劇本，米娜祖華域芝主演，另外還有《變種特攻》朗帕爾曼（Ron Perlman）、《沙贊》梅根．古德（Meagan Good）、《狂野時速7》東尼嘉（Tony Jaa）、T.I. 哈里斯（Harris）、Diego Boneta 、日劇《監獄學園》山崎紘菜，電影將由索尼影業與騰訊影業聯合發行。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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