《DMC 惡魔獵人》 switch移植版上市　任天堂e商店開放預先下載

日本 Capcom（卡普空）預定於 2019 年夏天在Nintendo Switch 主機上推出，將初代《惡魔獵人》（Devil May Cry／デビルメイクライ）給移植重出的Switch移植版，宣布將於 2019 年6月27日起正式上市，定價 1,990 日圓，並自即日起在任天堂e商店開放預先下載。

本作為一款將2001年在PS2主機上推出，系列累計販售超過2,000萬套以上，讓玩家們化身為繼承傳說惡魔血統的惡魔獵人「但丁」，使用各式各樣的武器與華麗動作招式來盡情砍殺關卡上的惡魔敵人，或是透過隱藏在主角但丁身上強大魔力的「魔人」變身系統享受高爽快感與動作性樂趣的人氣動作遊戲《惡魔獵人》系列作一代，給重新移植到Switch主機上再度推出的移植作。

在這次的Switch版中，除了將會把當初一代爽快刺激的砍殺動作樂趣完整收錄，讓玩家們再度化身為從事便利屋「Devil May Cry」，專門接受各種委託任務的但丁來攻略關卡虐殺敵人外，也將會配合Switch主機的介面操作進行優化，讓玩家們在Switch主機上也可以盡情回味體驗這款人氣動作系列豐富遊戲操作戰鬥魅力，喜歡之前一代的粉絲們，可別錯過這次回味體驗的機會！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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