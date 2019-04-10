【惡魔獵人5】桌遊《Devil May Cry：The Bloody Palace》推出

歐美知名桌遊大廠 Steamforged Games 宣布，將與日本 Capcom（卡普空）共同合作，推出以卡普空旗下人氣動作冒險遊戲《Devil May Cry 惡魔獵人5》為主題的全新Boardgame《Devil May Cry：The Bloody Palace》與玩家們見面！

《Devil May Cry 惡魔獵人5》為日本卡普空於 2019 年 3 月 8 日起在全球 PS4／Xbox One／PC 等平台推出的旗下人氣動作冒險遊戲系列最新作，遊戲中玩家們將可以使用但丁、尼祿與Ｖ等三名主角來進行戰鬥冒險，活用各主角們各自不同的戰鬥風格特色，享受全新的激烈惡魔廝殺對戰動作樂趣！至於在這次的桌遊版方面，目前僅知本作將會以遊戲版五代為基礎進行製作，並將於近期（2019 年春天）在群募平台「Kickstarter」展開募資；至於確實的內容玩法、推出時間與價格等資訊，則都還有待官方後續更進一步發表。

附帶一提，本作並不是雙方第一次合作，之前 Steamforged Games 也曾推出過將《惡靈古堡2》、《Dark Souls 黑暗靈魂》、《Horizon Zero Dawn 地平線：期待黎明》等人氣大作桌遊化的版本，並受到許多玩家們好評喜愛；因此相信這次的《惡魔獵人》桌遊版，應該也能帶來不錯的評價與樂趣才是！

（Gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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