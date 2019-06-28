【寵物小精靈】十大可愛到不想牠進化的小精靈　你會點揀？

寵物小精靈最早為七八年級生們小時候的共同回憶（已於2016年更名為精靈寶可夢），陪伴許多人成長，那時候每週守在電視前面跟小智一行人一起冒險的時光是否很是懷念？每一隻小精靈都叫得出來，還有進化、再進化通通難不倒！

今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》 從2018年06月26日到2019年06月25日間觀察網友在Facebook討論、PTT與各新聞媒體、討論區的留言、統計出網友們最認為可愛到捨不得進化的小精靈，一起來看看你心目中的小精靈有沒有上榜吧！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年06月26日至2019年06月25日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『可愛小精靈』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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