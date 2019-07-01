《巫師》製片團隊操刀！《Final Fantasy XIV》將改編真人電視劇

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人氣角色扮演線上遊戲《Final Fantasy XIV》將於7月2日上線新資料片「漆黑的反逆者」。與此同時宣佈計劃為《Final Fantasy XIV》改編為真人電視影集，由Square Enix以及Hivemind Productions共同合作拍攝。

遊戲起先於2010年推出，但是其 1.0 版帶來了相當糟糕的遊戲體驗，讓玩家人口嚴重流失。爾後Square Enix與製作人吉田直樹在2013年以《Final Fantasy XIV：新生愛奧傑亞》的姿態重新推出逐漸站穩腳步，陸續推出 《蒼天的伊修加爾德》、《紅蓮的解放者》等資料片，並且同時在PS4/Window PC營運，目前全球活躍玩家人數更是突破了100萬，正準備迎接5.0資料片「漆黑的反逆者」。

真人版影集由索尼影業電視、Square Enix 以及Jason F. Brown、Sean Daniel 以及來自Hivemind的Dinesh Shamdasani擔任製作人，而Ben Lustig和Jake Thornto將為系列編劇並且擔任執行製作人。Hivemind Production就是負責製作Netflix電視影集《巫師》的製片公司。

關於影集的劇情內容目前還沒有細節，但根據Sony索尼影業電視副總裁Chris Parnell表示，《Final Fantasy XIV》與艾奧傑亞非常適合吸引忠實粉絲與新觀眾加入，影集會忠實呈現艾奧傑亞的奇幻元素，以及其中的知名人事物，包含了本作當中的席德以及陸行鳥、飛空艇。影集會是基於這些獨特元素而改編的原創電視影集，熟悉《Final Fantasy XIV》的你會想看到哪些知名人物登場呢？

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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