《初音未來 Project Diva Mega39's》發售日決定　過百首歌有排玩

隨著日本Sega與日本人氣虛擬偶像初音未來合作企劃「Sega feat. Hatsune Miku Project」於2019年7月2日迎來十周年紀念，官方正式宣布將決定於2020年初在Nintendo Switch主機上推出一款初音未來新作節奏動作遊戲《初音未來 Project Diva Mega39's》（初音ミク Project DIVA MEGA39’s）與玩家們見面，並將支援日文與繁體中文兩種字幕語系！

在這次遊戲中，除了將會收錄《初音未來》節奏遊戲系列從初代到最新作為止，這十年內為人津津樂道的眾多人氣樂曲，加上包含系列首次收錄曲目在內，合計共有多達100首的曲目之外（其中有10首為本次新收錄曲目），還有專為本作所寫的主題歌，合計共有101首新舊曲目等待玩家們來挑戰。同時，遊戲內也將護針對原本初音的3D模組與影像重新製作，並將會收錄多達300件以上的服裝讓玩家們來幫初音替換打扮，也為遊戲帶來更多的樂趣與挑戰性！

即睇《初音未來 Project Diva Mega39's》遊戲截圖▼

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而在遊戲玩法方面，除了之前系列操作玩法之外，本次Switch版還將會追加新的遊戲模式（也就是所有收錄曲目都有原本操作與Switch版新體感操作玩法等兩種操作方式可以使用）。同時官方宣布，本作除了將會在8月30日～9月1日在千葉幕張展覽館舉辦的「初音未來『魔法未來2019』」東京場活動中參展之外，也將會與CGM行內容投稿網站「piapro」合作，自7月5日起推出遊戲中收錄Ｔ恤設計招募活動讓玩家們進行設計投稿。

同時，官方也宣布將於2020年針對目前已入手PS4版《初音未來 Project Diva Future Tone／Future Tone DX》的玩家們，推出將本作新收錄樂曲同梱打包的付費DLC，讓PS4版的玩家們也可以來遊玩挑戰這次Swtch版收錄新曲的節奏演出樂趣，喜歡「初音未來」的粉絲們到時可別錯過！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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