《OVERCOOKED!》 免費任玩！PC版安裝條件、一步取得攻略

【OVERCOOKED! PC版 免費玩】遊戲開發團隊Team17一鳴驚人，憑「友情考驗」遊戲《OVERCOOKED!》，4人合作 / 對戰、以廚房作舞台、簡單操作及鬥快製作指定食品上檯，充滿挑戰性地在獨立製作遊戲中成為當中成功例子；在推出第二集《OVERCOOKED! 2》後，7月5日起在EPIC Game遊戲平台亦將第一代《OVERCOOKED! 》免費推出，取得方法亦非常簡單。

PC限定

《OVERCOOKED!》製作團隊 Team17 決定於 2019年7月5日（美國時間7月4日）起至7月12日（美國時間7月11日）期間，於EPIC Games平台免費下載遊戲第一集作品，而EPIC Games上的《OVERCOOKED!》暫時亦只有Windows版本，Mac玩家可能要等一等。

【按此進入EPIC Games 《Overcooked!》下載頁面】

初代《OVERCOOKED!》免費登陸EPIC Games平台。

透過以上連結進入EPIC Games頁面，或透過EPIC首頁進入《OVERCOOKED!》頁面都可以進入，玩家須具備EPIC Games戶口登入，亦可以申請一個全新戶口，只要一個步驟就可完成。

【點圖放大】

EPIC Games《OVERCOOKED!》頁面，中間的「Coming Soon」鍵要等到香港時間7月5日才公開下載。

廚房就是戰場

《OVERCOOKED!》（煮過頭）2016年推出，是近年經典的「友情破壞」遊戲，甚至成為考驗愛情的崩潰遊戲，玩家要控制遊戲角色在最短時間接下訂單並完成煮食，取得食材、切菜上碟、出菜甚至清洗餐碟等，其玩法簡單得來又絕對考驗4名玩家的合作性，只要有一個「豬隊友」就可以令全隊敗陣，最搞笑莫過於將廚房燒掉。遊戲共有28個不同關卡，同時有一個對付最終boss關卡，限免期間並不包括期間曾推出的DLC下載內容。