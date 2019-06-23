【Switch】大數據分析10大必玩Party Game！Overcooked僅排第6？

任天堂推出的遊戲主機Switch，受到男女老少玩家的歡迎。由於Switch的把手Joy-con有動態感應和紅外線攝影等功能，因此Switch的平台上有不少創新玩法的體感遊戲可以選擇，簡單的操作讓平常沒有在玩電動的小朋友、長輩都能上手。今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，盤點這一年內被網友討論最熱烈，最適合多人聚會玩的Switch遊戲。

即睇10大必玩Switch Party Game▼

+ 8 + 7 + 6

敗遊戲前先想想親朋好友年齡層

Switch平台上有相當多派對遊戲可以選擇，像是12Switch、超級雞馬、你裁我剪斯尼帕、運動派對等，也有許多網友推薦。

看完這麼多介紹很想立刻敗下去嗎?有專業網友分析，如果家中有許多年齡層較低或是很少接觸遊戲的長輩們，要一起同樂建議還是以容易上手、操作較為直覺的體感遊戲為主；若是有一堆年齡相仿的兄弟姊妹，再選擇大亂鬥、寶可拳等需要技巧性的格鬥遊戲較佳！

大數據分析10大必玩Switch Party Game（DailyView網路溫度計）

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年02月01日至2019年01月31日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『最適合過年玩的SWITCH遊戲』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】