Spike Chunsoft推出5款新作　部分將同步支援繁體中文字幕

Spike Chunsoft於今（5）日發表將在PC（Steam）版推出5部作品《CRYSTAR -慟哭之星-》、《在這世界盡頭詠唱愛的少女YU-NO》、《CONCEPTION 產子救世錄!》、《ROBOTICS;NOTES ELITE》、《ROBOTICS;NOTES DaSH》。其中《CRYSTAR -慟哭之星-》以及《CONCEPTION 產子救世錄!》將同步支援繁體中文字幕。

《CRYSTAR -慟哭之星-》※支援繁體中文

以「少女的眼淚」為主題的「哭泣戰鬥」之感動的故事原創正統動作RPG的全新作品在Steam上登場。（《CRYSTAR -慟哭之星-》宣傳圖片）

以「少女的眼淚」為主題的「哭泣戰鬥」之感動的故事原創正統動作RPG的全新作品在Steam上登場。迷失在死後世界「邊獄」的少女「零」和她的妹妹「未來」。身分不詳的異形襲向了即使慌張也要回到原本世界的兩人。為了妹妹和惡魔簽訂契約的零，冒著生命危險來到了戰鬥的舞台。

個性鮮明的登場人物們各自背負著殘酷命運戰鬥著。玩家將會逐漸發現衝擊性的真實，可以透過戲劇性的演出和全語音觀賞她們的故事。將在2019年8月28日發售。

《在這世界盡頭詠唱愛的少女YU-NO》

「YU-NO」將於2019年10月2日推出。（《在這世界盡頭詠唱愛的少女YU-NO》宣傳圖片）

冒險遊戲中的名作將再次讓玩家重溫經典。穿梭於無限的平行世界中，解開被隱藏的謎團。以複雜難解的分歧世界為地圖，為了讓玩家更容易辨別採用了援助系統「A.D.M.S」。歷經長年的時光，「YU-NO」將在現代再次復甦，於2019年10月2日推出。



《CONCEPTION 產子救世錄!》※支援繁體中文

《CONCEPTION 產子救世錄!》將於2019年11月6日正式上線。（《CONCEPTION 產子救世錄!》宣傳圖片）

為了拯救面臨危機的魔法世界「格藍巴尼亞」，弓削一樹做為一名『稀人』被召喚至異世界。能夠祓除籠罩世界的邪惡能量「汙穢」，就只有稀人和稀人與12星座巫女之間所誕下的孩子。和孩子們一同潛入群星迷宮淨化「汙穢」吧。於2019年11月6日正式上線。

《ROBOTICS;NOTES ELITE》

《ROBOTICS;NOTES ELITE》暫定於2020年推出。（《ROBOTICS;NOTES ELITE》宣傳圖片）

繼《CHAOS;HEAD NOAH》、《STEINS;GATE》之後推出的科學冒險系列第三作！《ROBOTICS;NOTES》和新名稱一同追加了許多新要素後再次登場。以通過製作巨大機器人描繪出登場角色們的「夢想」，住在近未來的種子島高中生們被卷入的世界級規模陰謀的結局是？目前暫定為2020年推出。

《ROBOTICS;NOTES DaSH》

《ROBOTICS;NOTES DaSH》發售日與Steam商店將於日後公開。（《ROBOTICS;NOTES DaSH》宣傳圖片）

繼《CHAOS;HEAD NOAH》、《STEINS;GATE》之後，科學冒險系列第三作《ROBOTICS;NOTES》的續篇，本作將會和其他科學ADV系列作品交織描繪！在《STEINS;GATE》中個性獨特的人氣角色，擁有俗稱「達魯・THE・超級駭客」之名的達魯「橋田至」也將在本作中登場。發售日與Steam商店將於日後公開。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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