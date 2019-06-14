PC遊戲《Pagan Online》即日開放Steam搶先體驗測試

戰遊網（Wargaming.net）及Mad Head Games推出動作角色扮演遊戲《Pagan Online》的搶先體驗階段，以台幣300元販售中文版，並於Steam以及Wargaming.net發售。

官方表示 《Pagan Online》保留經典動作角色扮演類型的精髓，透過章節式的PvE、MOBA的角色操作及挑戰性十足的戰鬥來重新定義ARPG動作角色扮演類型，是款容易上手卻難以精通的遊戲。本作以前基督教神話作為主題，提供玩家五幕的單人戰役，使用八個可解鎖的角色進行，並可挑戰三種難度層級競爭線上排行，除了單人模式以外，還可提供雙人合作。

（《Pagan Online》）

每一關約10-15分鐘即可完成，開發團對預計實施搶先體驗階段開始的未來幾個月，陸續添加新功能及遊戲內容，包括新區域、新敵人及擴展故事情節。團隊將會根據玩家回饋及技術表現，每兩周進行一次遊戲修正。

（《Pagan Online》）

Wargaming產品總監Jacob Beucler表示：「 透過《Pagan Online》，我們將經典ARPG特質結合一些新面貌，期待將此類型的遊戲推動到另一個層級。我們認為Early Access是與玩家共同開發《Pagan Online》的機會，也很期待台灣的玩家們與我們一起參與這個奇妙的旅程。」

（《Pagan Online》）

Mad Head Games創辦人兼創意總監 Urosh表示：「《Pagan Online》是大約三年前開始研發，希望帶給玩家們一個另類的遊戲體驗，而因為 Wargaming 對於遊戲的核心價值與 Mad Head Game非常的類似，相信會是一個天作之合，決定攜手合作」

（《Pagan Online》）

Q：開發這款遊戲的時候，有任何來自哪裏的啟發嗎？

Urosh：我們玩《暗黑破壞神 2》長大的，本作的主要靈感也是來自於此，但我們希望透過本作為此類型注入新血，帶給玩家們與以往截然不同的遊戲體驗。



Q：覺得《Pagan Online》和《暗黑破壞神 2》彼此有何不同處？

Urosh：本作戰鬥有更多的動作，然後也需要更多WASD來微控角色，第二，玩家們不會被迫從頭到尾使用同一個英雄，一旦解鎖其中一個英雄，玩家們便能解鎖其他同家族裏的英雄，所以玩家可以善加利用解鎖英雄來獲得更多英雄。

（《Pagan Online》）

Q：本作似乎還可以更強化角色的打擊感，製作人覺得怎麼看待這部分？

Urosh：本作還沒到最終完成階段，搶先體驗階段最重要的目標是帶給玩家們在技能與動作上的體驗。日前透過社群的反應及回饋，我們深知攻擊的方式還可以再多下點功夫，我們也正積極的在尋找最適當的解決方案中。



Q：目前最具代表性的系統是哪一個？

Urosh：英雄的玩法及核心戰鬥機制是最具代表性的系統。每個英雄有不同的技能及玩法，戰鬥在每分鐘所呈現的方式都不一樣，是這款遊戲最主要兩個亮點。

（《Pagan Online》）

Q：搶先體驗階段版本約是完成度的百分之幾？

Urosh：現階段大部分的目標都已達成，但無法給予一個明確的百分比。本作還可以更細緻、更平衡，也需要再新增英雄角色們的深度，針對玩家們的反應及回饋，我們每兩周會為遊戲做更新。我認為我們距離最終目標不遠了，而且不會需要花很久的時間可以達到最終目標。



Q：團隊為何決定造型是用成套解鎖的方式，而不是隨着玩家打到的裝備更換外觀？

Urosh：我們不希望英雄的外觀必須隨着裝備才能夠更換，希望每次出場戰鬥時，都能以與眾不同的風貌呈現，因此讓玩家用解鎖的方式以獲得新的造型。

（《Pagan Online》）

Q：玩家是透過wg帳號遊玩還是Steam帳號？

Urosh：玩家可以連結到Steam帳號，必須要有註冊的Wargaming帳號才能夠玩此款遊戲。

Q：目前發行的PC平台預計有多少種？

Urosh：目前發行的PC平台只有一種，全球是使用同一種，沒有分區域性。

（《Pagan Online》）

Q：在此版本是否用控制器遊玩會比鍵盤更好？

Urosh：如果想要高手難度等級關卡展現英雄技能，強烈建議以WASD操作的效果將最佳。

Q：預計搶先體驗測試要實施多久？

Urosh：我們有一些階段性的目標，此階段目前尚未有一個明確的時間點， 在結束前，我們希望注重於好的遊戲品質並帶給玩家們良好的遊戲經驗，未來我們會可以再分享會結束搶先體驗階段時間點，但在現階段還無法分享。

（《Pagan Online》）

Q：目前也看到不少遊戲實況，對於玩家實況的反應有什麼心得可以分享？

Urosh：現階段品質很滿意也很引以為傲，但畢竟產品要在此階段就尋求穩定是有一定困難的，我們也看到其他遊戲在這個階段經歷失敗或者無法成功的獲得玩家們的滿意。

對《Pagan Online》而言，玩家的滿意度是我們最看重的其中一環，也會是間接影響策略執行的因素之一。Twitch平台上，《Pagan Online 》的觀看率在首周達到前五名，數字上來看，我們表現的算很不錯，Twitch 是一個非常好又實用的平台，它讓我們可以獲得實況玩家們最真實的反應，不論是好的或是不好的回饋，都很受用，而且團隊的首要目標就是確保玩家們的滿意度是高的。

Q：英雄技能是一套玩到底嗎？還是說會有其他進階技能？

Urosh：目前版本中，玩家可以透過六種能力來升級英雄技能，但最主要的系統是全面性的技能樹，這會完全重新配置英雄與能力發展的方式，以及終局的配點

Q：未來預計會推出Mac版本嗎?

Urosh：目前尚未有要推出Mac版本的計畫，但未來我們會評估市場需求再做考量。

《Pagan Online》目前已於Steam及Wargaming.net上市，售價 300 元台幣。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO