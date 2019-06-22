【MHW ICEBORNE】全武器新動作心得整理：狩獵笛、弓、輕弩重弩

【MHW ICEBORNE】Monster Hunter World ICEBORNE的試玩已經推出，以下整理各武器新動作心得。當然以下只是筆者個人簡單測試不排除有錯漏，之後如有更詳盡的測試再為大家報告。

其他武器新動作測試報告：

狩獵笛

狩獵笛大概是除大劍以外另一大嬴家，最主要是追加一個新音色L2（必須要先用一次其他音色才能使出，不然會變成拔刀下使用投射器），而這個L2音色的動作值完全突破天際，在BETA版本裝備中，用三角形打100時，一下L2竟然可打出200以上的傷害！第一次用的時候嚇了一跳。

有新音色就自然有新樂譜，試玩中可用的笛有5個樂譜，使用新音色L2的有響周波（打）和體力持續回復，前者就是演奏時直接作一次攻擊（但不知道還有沒有高周波效果，我猜是沒有了），奏出3個響周波（打）之後的雙重演奏更可以打出400以上的傷害（還未計演奏動作本身的攻擊）。而體力持續回復則會在地上留下一個像是回復煙筒般的綠煙，相信隊友踩上去之後就可以回血。

在新音色和新樂譜（大概還會有其他新樂譜吧？只得兩個未必太少了，慢著，如果有達人煙筒樂譜的話...）加持之下，笛除了輔助之外自身的輸出也十分可觀，個人來說肯定會多研究怎麼玩笛了。

弓

弓主要就是多了一個龍之千矢，一個威力超強的散彈攻擊，拔刀中L2+R3再三角圓圈施展。簡單測試下其威力不受蓄力等級影響，但受瓶影響；龍之千矢威力驚人，以BETA版的裝備，有強擊瓶下，蓄力等級3的剛射是35X5，而龍之千矢則是59X6。簡單換算就是一次龍之千矢大約等如兩次LV3剛射；但是龍之千矢起手不快硬直更大，如不考慮耐力問題，DPS應該低於墊步剛射很多；實戰運用大概是耐力快用光時用千矢收尾吧。

另外使用龍之千矢同時會將投射器中所有彈藥射出造成額外傷害，測試版中20顆石頭造成額外79傷害，不過刻意找子彈來給龍之千矢射大概沒什麼效率，當成Bouns好了。還有就是弓的飛翔爪武器攻擊真是型到一個點，用箭斬3下之後後空翻上天，還可以再追加一個R2射擊，威力也十分理想。

輕弩

輕弩和重弩都分別追加新強化部件，目前在遊戲中可以試到的是迴避填裝改造和起爆龍彈改造。裝上迴避填裝改造零件後，迴避距離好像有少許增加（也可能是錯覺），亦令輕弩的第二次滑步（射擊->X->X）可以填裝彈藥，但會消耗更多耐力，而且不是裝滿而是裝兩顆（推測是一個部件填裝一粒，BETA版的輕弩裝了兩個迴避強化）。填裝的動作超級有型，將整支輕弩旋轉一下之後吓嚓一聲上彈，有如雜技表演。

只是實用性方面就有些疑問，因為輕弩其中一個最大優點是近乎能完美運用「精神抖擻」技能（耐力滿時提升會心）；若要活用迴避填裝就會和此技能衝突，是否值得為這個填裝而放棄30%會心我真的很有疑問。

另一個部件改造龍彈，裝上後起爆龍彈會變成反擊龍彈，L2+圓圈便會將龍彈發射到瞄準位置，自身同時因反作用力向後彈（十分有型）。龍彈著地後短時間內就會爆炸，造型小量傷害；但如果在龍彈自爆之前因敵人攻擊而引爆的話，就會造成比普通龍彈更高的傷害；以BETA的裝備，筆者試過放反擊龍彈讓轟龍一掌巴下去，竟然爆出400傷害，如果配齊攻擊技能，這個反擊龍彈的傷害絕對不容小看。

重弩

重弩在試玩中可以試到3個新零件，分別兩種龍彈的改造以及超級會心鏡改造。龍彈改造後，狙擊龍彈變成單發定點爆炸（像是徹甲榴彈一樣），但感覺威力反而下降了，尤其是對體型大的魔物時。至於機關龍彈改造則體感沒有太大分別。

而超級會心鏡則十分有趣，裝配後會在道具欄增加一個會心鏡，使用此道具（或者在拔刀中L2+三角圓圈）就可以裝備/拆卸此會心鏡。裝上會心鏡後以L2瞄準畫面就會變成狙擊鏡一樣；當玩家位於所用彈種的會心距離時，中心的準星會以高亮顯示提醒玩家，而更重要的是使用狙擊鏡後會心距離的子彈傷害會大大提高（對改造後的狙擊龍彈也有效），以BETA重弩的通常彈LV3測試，無鏡會心傷害是75，有鏡之後躍升至98，提升足足三成，不負超級會心鏡之名。這個鏡能否令擴散彈或賊弩散彈以外的流派變得可行就讓我們拭目以待。