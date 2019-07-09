水樹奈奈首次香港演唱會10月舉行　現場見證日本聲優界一姐歌藝

如果問香港動漫迷人生還有哪位ANI-SONG歌手的演唱會想看一次？相信八成人的答案會是「水樹奈奈」！而現在這位世界級動畫歌天后終於公布來港獻唱，你沒有聽錯，水樹奈奈首次香港演唱會即將舉行！一圓大家期盼10年的夢想。

水樹奈奈（水樹奈々）「NANA MIZUKI LIVE EXPRESS 2019+ HONG KONG」將於2019年10月26日假九展匯星舉行，作為日本動畫聲優兼歌手，走紅了將近20年，她聲演的著名ACG角色如《火影忍者》日向雛田、《草莓100%》南戶唯、《地獄少女》柴田鶇、《十字架與吸血鬼》赤夜萌香、《光之美少女》花咲蕾、《信長協奏曲》歸蝶、《魔法少女奈葉》菲特等等，隨便數都一大堆，而且在歌唱範疇也絕對是一等一的天后級人馬，實力和外貌兼備的她作為NHK《紅白》近年常客、

東京巨蛋動輒數十萬人演唱會，無論做什麼都輕易引起話題，如果說她是目前日本ANI-SONG界的頂點相信也沒人反對。

《火影忍者》日向雛田是水樹奈奈招牌角色之一。（動畫截圖）

一直以來不少香港ACG迷都高呼希望水樹奈奈能到港演唱，在2013年她初次舉辦台灣公演後，分別到過新加坡、上海等地，終於在今年來到香港，今次的「NANA MIZUKI LIVE EXPRESS 2019」巡迴演唱會由7月6日於日本起跑，而香港就成為此次巡演的唯一海外公演。主題「EXPRESS」除了包含「傳達」的意思外，更有將水樹的歌聲快遞到一直支持她的歌迷身邊之意念，不難想像到時香港歌迷肯定會作出熱情回應。

演唱會詳情

日期：2019年10月26日（星期六）

地點：九龍灣國際展貿中心匯星

時間：晚上7時45分

公開售票：2019年8月6日（星期二）上午10時

查詢：www.livenation.hk