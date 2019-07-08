SEGA最終家用機DreamCast紀錄片　8位製作人從遊戲談到興衰

SEGA的最後一部家用機DreamCast踏入20周年，有外國媒體就往日本尋找昔日名作的製作人，製作了DreamCast的記錄片，SEGA FANS不妨回味：

當年Dreamcast帶給我們很多極優秀又革命性的作品，像是《PSO》已令筆者玩了上千小時。可惜它最終仍不敵PS2而戰敗，令SEGA完全退出家用機研發而轉為第三方遊戲提供者。外國媒體Archipel製作了名為「A Dream Cast」的紀錄片，找了8位昔日的遊戲製作人做深入專訪與回憶。

DC 有很多革命性又好玩的作品，《SGGG》可謂一大傳奇，可惜也只能在GAME內圓DC制霸之夢

8位製作人包括有：

+ 12 + 11 + 10

紀錄片分為前後篇兩Parts，第一部份（約56分鐘）是由8位製作人講述如何接觸Dreamcast，當年的環境，以至到她們遊戲的開發秘話等。而第二部份（約33分鐘）就由製作人們講述當年Dreamcast宣布停產後，其面對命運與及箇中原因等事情。影片已經提供了英文字幕，可以按YouTube右下角打開，因為是節奏慢的長紀錄片的關係，找個時間坐好欣賞、慢慢回味吧。

部份影片截圖：