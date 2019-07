大快活電競 九龍灣E-Max開幕！直播、打機、飲食攻略

電競旗艦

「大快活電競」結合九龍電競館及大快活餐廳,將成為 九龍電競館 旗艦店,7月11日於九龍灣國際展貿中心 E-Max B1地庫開幕;佔地13000呎,提供包括電競遊戲平台47部、比賽用主舞台、直播主專用區、多用途表演房間及特設手工啤酒專門酒吧「競吧」(KE Bar)。

一App點餐

一邊食焗豬扒飯、咖哩 一邊練機,最怕行出行入阻礙打機時間,在「大快活電競」中除了可用入口的自助點餐機外,透過每個電競檯上的QR code可直接登入點餐,晚上更有送餐服務直接將食品送到玩家面前。而到大快活電競打機,亦可以用「REES for Gamers」app(7月11日開放iOS、Android下載)開通訂位服務。

手工啤酒Chill

大快活電競 內設「競吧」(KE Bar)供選手閒聊或休息討論戰術時輕鬆暢飲,其中引入香港製造手工啤酒「黑鳶」(Black Kite),共有6款口味,推介麥味適中「IPA」,有煙燻味「Oh!Bacon」及加入茶香「Wheat」,人氣女星 程美段 (Kiwi)都放下車厘龜Chill一下!

Kiwi 程美段 Draft Beer Chilling 【點圖放大】

直播主亦可在「大快活電競」開房直播,共有3間不同大小齊全直播設備獨立隔音房,可容納最多3人同房直播,打機、開箱、chit-chat等嫌家中環境不適合直播,或評述電競館賽事都可透過直播房解決。

與其他電競場不同,大快活電競 設有一個多用途房,可用作跳舞練習或直播,場地後方設有85 吋大螢幕、包括化妝間及儲物室,粉絲見面或生日派對都大派用場。

開幕日:2019年7月11日(四)

地址:九龍灣國際展貿中心地庫1樓(B1)

營業時間:

電競區 – 中午12時至午夜12時、

用餐區 – 上午7時半至午夜12時、

競吧 –下午5時至午夜12時

收費:(REES for Gamers會員免費登記)

電競區 - 非REES for Gamers會員每小時 HK$20 / HK$50 (舞台卡位)、REES for Gamers會員每小時 HK$15 / HK$40 (舞台卡位)

VIP房 - 非REES for Gamers會員每小時 HK$500 / REES for Gamers會員每小時 HK$250

多用途區 - HK$2888(中午12時至晚上12時)