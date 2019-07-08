大快活電競 九龍灣E-Max開幕！直播、打機、飲食攻略

【大快活電競】食個午餐、晚餐都可以操機！大快活快餐店 與 九龍電競館 聯乘，於九龍灣E-Max 開設佔地1.3萬呎新電競會場「大快活電競」，提供電競設備供玩家練習，焗豬扒飯、咖哩陪伴練習外，更有一個神秘角落，享用最新鮮手工啤酒，打機都可以Chill一番！

電競旗艦

「大快活電競」結合九龍電競館及大快活餐廳，將成為 九龍電競館 旗艦店，7月11日於九龍灣國際展貿中心 E-Max B1地庫開幕；佔地13000呎，提供包括電競遊戲平台47部、比賽用主舞台、直播主專用區、多用途表演房間及特設手工啤酒專門酒吧「競吧」（KE Bar）。

「大快活電競」將於7月11日正式開幕。 【鄧鴻至 攝】

主要用餐區提供164座位，供大型電競比賽、電競隊練習休息用餐。主場上方有10部LED電視直播賽事 。【鄧鴻至 攝】

10個舞台級電競比賽位提供臨場比賽感。

電競區設有20台機，供4隊電競隊互相比併。

一App點餐

一邊食焗豬扒飯、咖哩 一邊練機，最怕行出行入阻礙打機時間，在「大快活電競」中除了可用入口的自助點餐機外，透過每個電競檯上的QR code可直接登入點餐，晚上更有送餐服務直接將食品送到玩家面前。而到大快活電競打機，亦可以用「REES for Gamers」app（7月11日開放iOS、Android下載）開通訂位服務。

手工啤酒Chill

大快活電競 內設「競吧」（KE Bar）供選手閒聊或休息討論戰術時輕鬆暢飲，其中引入香港製造手工啤酒「黑鳶」（Black Kite），共有6款口味，推介麥味適中「IPA」，有煙燻味「Oh！Bacon」及加入茶香「Wheat」，人氣女星 程美段 （Kiwi）都放下車厘龜Chill一下！

競吧（KE Bar）是場中唯一可飲酒地方。

6款港產手工啤酒暫時只在大快活電競現場飲，據了解售價與坊間手工啤酒價錢相約。

Kiwi 程美段 Draft Beer Chilling 【點圖放大】

+ 5 + 4 + 3

直播主亦可在「大快活電競」開房直播，共有3間不同大小齊全直播設備獨立隔音房，可容納最多3人同房直播，打機、開箱、chit-chat等嫌家中環境不適合直播，或評述電競館賽事都可透過直播房解決。

3間直播室每間可容納最多3人同時直播節目。

與其他電競場不同，大快活電競 設有一個多用途房，可用作跳舞練習或直播，場地後方設有85 吋大螢幕、包括化妝間及儲物室，粉絲見面或生日派對都大派用場。

多用途區可作生日派對場地