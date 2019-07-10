【Pokemon 劍/盾】最新宣傳片！新小精靈、新招「超極巨化」公開

日本 Pokémon 預定於 2019 年 11 月 15 日在全球 Nintendo Switch 主機上推出，支援日文／英文／西班牙文／法文／德文／義大利文／韓文／繁體中文／簡體中文等多種語系的人氣收集養成 RPG《精靈寶可夢》系列最新作《寶可夢 劍．盾》（Pokémon Sword ＆ Shield／ポケットモンスター ソード・シールド），官方再度釋出最新宣傳影片讓玩家們欣賞。

在這款系列最新作中，將會以新地區「伽勒爾地區」做為舞台，玩家們將在這個新舞台上，與第八世代的新寶可夢們相遇並進行收服，培育自己最強的寶可夢挑戰各地道館館主，爭奪聯盟冠軍的最高榮譽！同時在這次遊戲裡，除了新寶可夢與新舞台之外，還加入了全新可以讓寶可夢巨大化的「極巨化」的寶可夢巨大化要素，包括可以與朋友們共同協力合作，挑戰野生極巨寶可夢的極巨團體戰，也讓遊戲趣味性與挑戰性更加提升，為玩家們帶來更多寶可夢收服樂趣！

而在這次官方所釋出的影片方面，將會收錄包括會帶著電火花四處跑的小狗寶可夢「來電汪（ワンパチ）」能在崎嶇路面自由行動的煤炭寶可夢「小炭仔（タンドン）」、擁有輕巧而堅硬金屬之軀的合金寶可夢「鋁鋼龍（ジュラルドン）」甜點師傅憧憬的鮮奶油寶可夢「霜奶仙（マホイップ）」等新寶可夢最新畫面，以極擅長使用格鬥系寶可夢的新道館館主「彩豆」、擅長使用幽靈系寶可夢的「歐尼奧」最新模樣讓玩家們搶先欣賞。

點擊下圖觀看遊戲收錄的新寶可夢！

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除此之外，還有除了極巨化外，另一種只會發生在特定寶可夢身上（例如透過極巨團體戰收服的特別版暴噬龜與鋼鎧鴉），發生時不但寶可夢會變大，外型也會變得更具各系，還能使用專屬超極巨招式的新要素「超極巨化（キョダイマックス）」，有興趣的玩家們不妨現在就趕快先來欣賞確認看看，感受一下這次《寶可夢 劍．盾》的火熱進化魅力！另外這次的公開情報，目前也都已經在官網釋出，有興趣的玩家們也可以趁現在先上官網進行確認！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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