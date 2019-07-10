日本神人自製2米高木製Z高達、百式每隻成本約1萬 教埋你點整！

今年是高達Gundam系列40周年，不論官方還是民間都有各種活動紀念此歷史時刻；最近日本SUN電視台就帶大家訪問一位日本神級職人，看他如何完全手製出足足2米高的木製百式、Z高達模型！

節目請來了日本天氣報導員前田勝久作嘉賓主持，他也是位資深高達迷和模型發燒友，更曾經以自行改裝的模型參加雜誌的模型比賽得到第2名，自言在模型上投入的金錢「足夠買一部車了」。然後製作組就前往加古川市（位於神戶市和姬路市之間），拜訪兩米高的百式模型。

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這隻模型由現年72歲的職人岡田健一製作；岡田先生是曾經在國營鐵道工作的技術職人，工作以外亦經常參加各種巨大模型製作活動，有著連續5年為神戶大祭（神戸まつり）製作巨型燈籠、在日本最大型人力滑翔機比賽「日本國際鳥人錦標賽」（鳥人間コンテスト選手権大会）連續5年出場等紀錄。問到岡田先生製作這些模型的原因，他回答主要是打發時間，以及希望逗孫兒高興，但他也略微遺憾表示孫子對高達沒有多大興趣，基本上不太關心這些模型。

岡田健一先生

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可能你會問像度高如此高的模型是如何製作出來的，原來答案比想像中簡單，岡田先生在市面上購買1/144的高達模型，然後將所有零件按比例放大10倍，再逐個部件以木材手工製作，最後再逐件併裝而成。岡田先生為了製作這部百式，每天工作約15小時，差不多一年時間才完工；至於材料費大概15萬日圓（約1萬零800港元）左右。而率先披露的百式原來不是岡田先生的第一件作品，之前他已經造過兩米高的Z高達模型，如今正在進行第三件作品獨角獸高達的製作。

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2米木製高達模型製造法公開！除了巧手之外還需要有無比的毅力和恆心呀...

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觀看完整影片：

最後不妨順便回顧下歷代高達動畫主題曲（雖然不齊）：