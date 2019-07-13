PS4/Switch高達 G-Gen CrossRays！鐵孤．00．Seed．Wing外傳混戰

高達戰略遊戲《Gundam G-Generation Cross Rays》（SD高達 G 世代 火線縱橫）將於2019年11.28發售，它打破「G-Gen」系列只屬「正史」宇宙世紀 U.C. 系列專利，飛翼高達、神高達等「外傳」只能視作bonus stage的定律，以《鐵血的孤兒》（15年）．《高達00》（07年）．《Seed》（02年）．《Wing》（95年）四大家系，加上各自的外傳、模型MSV系列，集結為一款分量十足的正式遊戲續作，非UC系高達迷不要錯過！

為何在眾多非UC高達中會選擇這4部？因為Wing、Seed、00本身發展得最好，有足夠的機體、戰艦、人物去製成遊戲。而「鐵孤」就在年輕人間評價極高，必定要收錄。

高達《G-Gen Cross Rays》集合鐵孤．00．Seed．Wing四大外傳。（高達 G-Gen Cross Rays 遊戲截圖）

《新機動戰記 Gundam Wing》（95年）連KATOKI後來設計的Ka版Gundam Wing EW都有收錄。

SEED系列還包括ASTRAY異端高達系列

來自《高達OOV》的外傳機體：雪崩式EXIA

《鐵血的孤兒》（2015年）三明最後機體巴巴托司狼王

連鐵孤的外傳《月鋼》的機體都有收錄。

大量機體晒冷，點圖放大睇！

+ 39 + 38 + 37

玩法沒分別，都是按生產機體、組成隊伍、戰鬥、俘虜、開發新機體、育成駕駛、改良機體等流程進行遊戲。而相比「正史G-GEN」的樂趣是生產跨世代機體作出大混戰；《Cross Rays》除可根據4系列主線劇情進行遊戲（可選任何1套作品開始），更可將不同系譜角色機體跨界使用，三明 高達巴巴托司 vs 李瘋子 Reborn Gundam不是夢!!

這隊夢幻隊，連復仇者都不夠他們打。（Cross Rays 遊戲截圖）

「任務完了！」4大系列的配音員精英盡出！（遊戲截圖）

可以開發生產正傳/MSV/小說外傳的機體（高達 G-Gen Cross Rays 遊戲截圖）

遊戲可跨系列混合使用機體角色：SEED 自由高達 vs Wing的嘍囉機力奧（高達 G-Gen Cross Rays 遊戲截圖）

就等如用100警力撕張MEMO，需要如此屈機嗎?（高達 G-Gen Cross Rays 遊戲截圖）

設計圖是4系列打亂玩，比如圖中就見到用EXIA Repair ＋ G-Unit機體混合出Wing的沙漠高達。（遊戲截圖）

+ 29 + 28 + 27

而正因為4大系列會crossover出戰，整體MS的機體比例和能力值都會重整平衡度，增加軍事和真實感，表現不會太「超級系」。不過駕駛員方面有很多擁有不同「固有技能（アビリティ）」的角色，擊倒他們就可以收集得到，再安裝不不同角色身上加以培養。

你可以查看擊倒敵人後有機會拿到甚麼角色個人能力。（Cross Rays 遊戲截圖）

之後就在intermission介面中培養自己的機師。（Cross Rays 遊戲截圖）

4大系列角色圖輯（點圖放大）

+ 32 + 31 + 30

遊戲將在PS4／Nintendo Switch，且首度在PC電腦上發售，繁體中文版即將於同步上市，普通版售 8200 日圓，追加收錄35首相關主題曲、插曲的《Premium G Sound Edition》售12000 日圓。(https://ggcr.ggame.jp/)