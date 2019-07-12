Division 2 / 全境封鎖2 免費內容「特區近郊：遠征隊」追加

【Division 2 / 全境封鎖2 免費更新內容】經過7月初一輪PC版測試後，Ubisoft終於確定《全境封鎖2》 （Tom Clancy's The Division 2）的Title Update 5（TU5）更新正式推出日期，內容方面包括3個新任務、新增武器及專屬機密任務。

Ubisoft於推出《全境封鎖2》後、及本年E3上曾交代，遊戲將會在一年內免費更新遊戲內容的承諾，而繼開放「潮汐盤地」、首個8人副本任務「黑暗時刻」後，終於開放首章新故事劇情，而新任務第一章：「特區近郊 遠征隊」將於2019年7月23日開始（Year 1 Pass持有者）、而7月30日起將所有玩家都可正式遊玩。Year 1 Pass持有者更獨得華盛頓中央水族館、國安局 B13 據點的新機密任務。

Ubisoft於7月初 「State of Play」曾簡介過TU5更新內容消息。 【Youtube截圖】

一圖解說更新內容【點圖放大】

【Ubisoft】

「特區近郊：遠征隊」將包括兩個主線任務：「白橡木營地」及「曼寧國家動物園」，經歷潮汐盆地戰勝最終BOSS「飛龍」後，首次衝出華盛頓特區近郊進行兩項任務；故事圍繞SHF國土戰略局特工部隊接受任何，調查近郊一隊失蹤車隊下落，但在執行任務期間反受3大敵對勢力包圍，小隊從中要突破其包圍網。在「白橡木營地」任務中，玩家更要緝捕叛國總統安德魯．艾利斯（銀行中心任務中特工救出的總統），而「曼寧國家動物園」中，戰敗流亡者領袖艾米琳．蕭，逃出華盛頓困守動物園打算東山再起，特工們要從任務中壓制流亡者復仇。

「遠征」任務追加

另外Ubisoft會開放新地點「肯利學院」，作為新的「遠征」任務地點，任務將分為3個不同區域供玩家去完成，而該任務3個區域完成後，將有一個專屬藏寶室作為獎勵。

8人RAID「探索」難度

另外《全境封鎖 2》中自5月尾開放的8人副本任務（RAID）：「黑暗時刻」（Operation：Dark Hour）後，至今仍有玩家因難度太高未能通關，Ubisoft亦於本次更新中在RAID中加入「探索」難度，在「探索」難度會比現時任務稍作調整，而相應任務獎賞跌出奇特武器機率亦會稍為減低，但亦不失為練習8人默契的關卡。另外500分製作檯、兩件奇特裝備：「響尾蛇步槍」、「BTSU 資料手套」，兩支新槍「斯通納輕突擊機槍」和「七號卡賓槍」亦會在更新後登場。