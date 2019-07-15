《伊蘇IX》展示第二波遊戲實機影片！加入怪人異能冒險元素

日本Falcom預定2019年9月26日在PS4主機上推出的人氣動作 RPG《伊蘇》系列最新作《伊蘇IX：Monstrum Nox》（イースIXモンストルム・ノクス），官方特地公開第二波遊戲實機影片讓玩家們確認欣賞。

在這次的九代，將會以玩家們所熟悉的主角紅髮亞特魯在六、七代一年後的時間所發生的故事為主題，遊戲中不但將會收錄新舞台「監獄都市」登場，並追加新的異能者「怪人」亮相，玩家們可以透過讓這些怪人加入夥伴組隊來獲得他們的力量，並在有著明顯高低差的關卡攻略與戰鬥中活用怪人們的異能展開不同以往的攻略冒險，加上將前作漂流村經營策略要素更加提升的公會營運新設計，也讓遊戲趣味性更加倍增！

至於在這次官方所公開的第二段實機影片方面，將會由「梶裕貴」所飾演的亞特魯講述自己的故事做為開端，玩家們將可以透過影片實際確認本作活用各種怪人之力來進行原野或迷宮探索、在街道與敵人展開戰鬥等各種最新畫面模樣，並確認本作登場怪人的最新特徵，讓玩家們為這場即將到來的怪人異能冒險預作準備！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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