《伊蘇IX》26/09推出PS4版　官方公開新登場怪人、珍藏版新情報

《伊蘇IX》日本Falcom預定於2019年9月26日在PS4主機上推出的人氣動作RPG《伊蘇》系列最新作《伊蘇IX：Monstrum Nox》（イースIX モンストルム・ノクス），官方特地公開本作新登場怪人與限定版等最新情報要給玩家們知道。

限量珍藏版

首先，在這次官方所公開的珍藏版方面，除了將會收錄收錄亞特魯與夥伴多奇在阿爾塔戈公國的冒險結束後，前往本作舞台監獄都市時所發生，為了幫助某鍛造師而被捲入隱藏秘石之力的寶劍相關事件的故事，全體內容超過100頁以上的原創小說「伊蘇IX前日譚～～亡失的龍劍～」（イースIX前日譚 ～亡失の竜剣～，名稱暫稱）之外，還有七張將遊戲內登場的怪人懸賞單現實化同梱的同梱組，以及以本作故事使用曲為主題的遊戲原聲迷你光碟「Code：Black」等特典一起同梱，絕對是喜歡系列作的粉絲們務必要收藏的難得特典。此舀，官方也宣布將會收錄另一張以遊戲中戰鬥曲為中的迷你光碟「Code：Red」作為本作的初回特典，同樣是喜歡系列作的粉絲們務必要一併收藏的唷！

新登場怪人

怪人「人偶」（人形）

由一流工匠所製作，有如美麗人偶一般的怪人，因此也無法被人類捕捉。擁有能夠辨識「不可視」物體的異能，在本次登場的怪人中，算是藏著最多秘密的怪人，戰鬥時常有許多人類無法做出的動作，而她似乎也是因為某個原因而想要接觸身為冒險家的亞特魯？

怪人「猛牛」

擁有純粹「力量」的怪人，擅長揮動巨大的戰槌展開豪爽痛快作戰的戰鬥方式，而且不像白猫或鷹等參與犯罪的怪人，是會在怪人們產生爭執的時候介入周旋的正常人。據傳在監獄都市裡有她的血親生活著，但沒有獲得任何證實。

怪人「背教者」

身上穿著破舊法衣，有著與自身名號「背教者」相符獨特外觀氣質的怪人，有著強烈的厭世氣質，加上很少出現在人們面前，因此實際見過他模樣的居民幾乎少之又少。不知為何，對監獄都市這一帶的歷史非常了解。

異能動作

而在這次官方所公開，能使用夥伴怪人們所持有的超常力量「異能」來支援冒險與戰鬥的本作獨有系統「異能動作」方面，隨著上述三名怪人的登場，也將會有更多的異能動作等著玩家們來親自體驗使用。

異能動作「第三眼」（The Third Eye／第三の瞳）

能將平常人眼所無法辨識的物體．現象都給暫時性的可視化進行肉眼辨識的異能。除了可以在與無法肉眼辨識的敵人戰鬥時發揮作用外，還可以透視牆壁找出隱藏的通路與寶箱，在探索時也同樣是非常有用的異能。

異能動作「女武神的救濟」（Valkyrie Hammer／戦乙女の救済）

灌注力量打出全力一擊，就連堅固的岩壁也能破壞的異能。除了能破壞牆壁開創新的前進路線之外，也能對部分擁有強力防禦的敵人造成效果。

異能動作「影之門」（Shadow Dive／影の門）

能夠讓怪的身體有如影子一樣潛伏在地面，並藉此在地底移動的異能。就算是天花板很低難以爬行的困難通路，也能透過這個異能進行突破前進。在戰鬥時，可以使用這個異能在敵人沒注意的情況下繞到對手背後予以偷襲，或是藉此避開與強敵的戰鬥來進行移動前進。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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