《勇者鬥惡龍DQIX》Switch版有重製可能？十周年紀念節目疑劇透

由日本 Level-5 開發，Square Enix 自 2009 年起在 NDS 主機上推出的人氣 RPG《DQ》系列九代《勇者鬥惡龍IX：星空的守護者》（Dragon Quest IX：Sentinels of the Starry Skies），隨著本作於今年迎來十周年，官方特地公開一個紀念特別節目，並在節目中公開有關本作各種相關訊息讓玩家們知道！

在這次的紀念特別節目中，共有《DQIX》劇情＆遊戲設計＆系列之父「堀井雄二」、《DQ》系列執行製作人「三宅有」、《DQIX》製作人「市村龍太郎」、《DQIX》遊戲總監「藤澤仁」與《DQIX》遊戲總監兼 Level-5 社長「日野晃博」等來賓參與，並針對九代包括擦身而過連線、多人組隊同樂、藏寶圖等各種獨有要素，在移植或重製的可能性上進行討論。

﹙《勇者鬥惡龍IX：星空的守護者》紀念特別節目截圖﹚

其中，三宅製作人一開頭便表示，「《DQIX》一直是我們在思考檢討的一個課題。《DQ》系列從一到八但都有過移植或重製，但九代卻是完全都沒有重製跟移植過。在九代中，由於有著是在攜帶主機上推出、對應擦身而過連線與藏寶圖等圖等獨特設計，因此我們一直很難決定要在哪個平台上移植重製。但考慮上很多人沒有體驗過本作，因此最近也一直在思考是否要用單純讓大家重新回味故事的方式來移植《DQIX》就好？但如果要重製，要在哪個平台上推出就要好好考慮看看了。」



而系列之父「堀井雄二」則是在節目中直接針對玩家們提問，「如果重製大家希望在哪個平台看到？」面對節目觀眾有約八到九成回應「希望重製在 Switch 上」時，堀井雄二繼續問到，「但 Switch 主機上有擦身而過的功能嗎？」藤澤總監則是回應「沒有」，而日野社長則是表示，「因此只能做擬似性的接近方式去處理了」；對此堀井雄二再度提問，「那手機的話？」日野社長則是回覆，「如果使用網路的話……可以用 Wi-Fi 或其他各種連線方式，來達到類似差不多的效果也說不定」，並表示 Switch 即可做到這個程度。

﹙《勇者鬥惡龍IX：星空的守護者》紀念特別節目截圖﹚

在討論完擦身而過連線的問題後，堀井雄二則是表示，「若是這樣的話，那也可以跟不認識的人組隊了。」，日野社長則是補充，「沒錯，如果使用那個的話，的確可以解決線上組隊的問題。不過，如果移植重製，光是畫面從原本的 NDS 版品質變成最新主機規格品質，也夠讓人想要近來重玩的了。」

至於在劇情方面，藤澤總監與日野社長表示，「九代由於（單人主線）過關後，還有很多可以玩的內容，因此可能很多人會忘記主線故事的內容，對主線比較沒有印象。因此如果可以重製，希望能追加更多劇情，讓玩家們在更加美麗的畫面下，重新展開新一回的九代劇情冒險（例如加入九代小妖精桑蒂的妹妹之類？）。」雖然日野社長表示這樣的話整個量會增加很多，但堀井雄二表示，「這樣不是很好嗎？反正你們原始碼應該也都還有留著吧？」日野社長則是開玩笑表示，「如果做快點……大概兩個月左右就可以了吧」，而這樣的說法，也馬上遭到市村製作人打槍，「請不要說兩個月那樣的話啦!!」

雖然市村製作人對日野社長的說法予以吐槽，但堀井雄二依然繼續追問，「做得到嗎？年底出的話，年底」，對此日野社長則是予以回應，「雖然這麼說可能有點不負責任啦，但我們目前已經有 Switch 的遊戲引擎，而且對九代的原始碼設定也都有所掌握，如果要再追加雖然有點辛苦，但可能性還是有的。」對此三宅製作人也強調，「我們現在還沒開始做！」，希望避免玩家誤會目前九代重製真的已經在進行。

﹙《勇者鬥惡龍IX：星空的守護者》遊戲封面﹚

但日野社長最終還是對堀井雄二上述問題的追加提問「如果兩個月不行，那一年的話可以嗎？」做出答覆，表示「不是不可能啦，但有一點要注意，那就是必須在沒有追加的狀態下才行。」市村製作人則是表示，「如果要追加內容，光是企劃可能就要花費相當的時間（例如半年），」而藤澤總監也表示，「劇情也是一樣，畢竟光是要增加城鎮就很花時間了。而且過關後能用列車前往的區域很多，由於那些可能會變成沒有劇情的空白地區，因此都需要先準備好劇情才行。」

面對官方這次特別節目的座談，雖然並沒有很明確說出要重製九代，不過從官方這次的熱烈討論看來，或許玩家們真的可以期待九代有機會在 Switch 主機上重製也說不定（如果要重製，應該也會由 Level-5 再度進行開發，而且應該會有新的追加劇情內容）？對喜歡九代的玩家們來說，想必應該也會感到非常期待才是！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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