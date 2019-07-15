【FIRE EMBLEM火焰之紋章 風花雪月】開場動畫血腥、可同性戀愛

遊戲動漫
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不少火紋Fans、SLG機迷引頸以待的《FIRE EMBLEM火焰之紋章 風花雪月》快將推出，而外國媒體其實已一早在7月頭取得遊戲並陸續發表情報，當中可以看到兩項任天堂突破既有框框的改變：

外國媒體像IGN、Polygon、GameSpot、GameXplain等已一早取得《FIRE EMBLEM火焰之紋章 風花雪月》遊戲，並根據任天堂的NDA限制而陸續發表情報。當中就發布了遊戲的OPENING開場動畫片段，內容令人驚訝：

在遊戲舞台的一千年前，賽羅司（Seiros）對上涅墨西斯（Nemesis）雌雄兵刃爭鬥的情節，在早前的PV Trailer已經揭示過。但沒想到OP動畫展示了賽羅司在打至涅墨西斯倒地時，用小刀不斷插死涅墨西斯的「寒蟬」風畫面。遠鏡亦出現大灘血，再有賽羅司的血臉Close Up。此等血腥程度與 Fallout 或 Witcher 等海外遊戲相比是「小巫見大巫」，但對往常任天堂自家「合家歡老少咸宜」遊戲來說就頗為「突破」。

影片截圖：

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要留意遊戲中的大司教是蕾雅，與千前年賽羅司樣子極似但應該是不同人（NINTENDO）

其次就是根據外國媒體US Gamer的情報，表示得到Nintendo of America的確認今集遊戲是有同性戀愛的選擇。玩家選擇女性主角時可以與女性談戀愛，同樣男性主角時亦可與男性角色談戀愛。詳細哪些角色有同性戀選項，因會劇透關係就未有公開。而戀愛的元素估計是在遊戲的後半，即「戰爭篇」時才會開花結果，在前半「教師篇」時未能進行。

US GAME 表示已向 Nintendo of America 確定遊戲可同性戀（US GAMER）

同性戀愛以至結婚在《Fire Emblem if》其實已有，男主角可與ゼロ同性結婚、女主角可與シャラ同性結婚，但其餘角色還是只能異性婚姻，而外傳章節登場的角色子女也只有異性婚姻才會出現。但任天堂提供一點同性戀以及同性結婚之選擇，機迷應該都樂見的。

可同性結婚的有指定角色，不是全部角色都可（火紋if）

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