《十三機兵防衛圈》11月28日上架「數位美術集」同步推出

日本 Atlus 預定於 PS4 主機上推出，Vanillaware 製作的《十三機兵防衛圈》，宣布將決定於 2019 年 11 月 28 日正式推出，定價普通版 8,980 日圓，並將推出包含 13 名主角在內登場角色插圖與設定美術的 DLC「數位美術集」作為本作先購特典。而除了通常版以外、官方也將會推出定價 14,980 日圓，內含豪華特製BOX、遊戲全部共 132P 秘密檔案資料集、第二世代型第 13 號機兵紙模型、DLC 原創主題＆造型同梱的超值豪華限定版，喜歡《十三機兵防衛圈》的粉絲們到時可別錯過！

《十三機兵防衛圈》為之前曾開發製作《朧村正》、《魔龍寶冠》、《奧丁領域》等人氣作的 Vanillaware 全新打造的戲劇性動作冒險遊戲。遊戲中將會以超越過去．未來的十三名少年少女的群像劇為主題，描述由於大型未確認物體的出現，使得人們熟悉的日常因此而破滅；面對絕望降臨，少年少女們搭上名為「機兵」的巨大機器人，展開一場賭上人類存亡的最後之戰——！

在遊戲中，玩家們將可以透過全員「13 名主角」各自不同的視點，來深入這場「破滅命運」背後不為人知的真相，而遊戲也將會分成以各角色故事為主，讓玩家們透過對話收集關鍵字來解開主角們各自謎團的「追想篇」、描述主角們投身戰鬥，讓玩家們來編組「接近／白兵（肉搏）／遠距離／飛行」四種類型機兵使用，與襲擊街道的巨大敵人「怪獸」展開爽快模擬策略戰鬥的「崩壞篇」、讓玩家們深入故事背後真相的「究明篇」三個部份來進行，藉此帶給玩家們不同的故事／戰鬥樂趣！

(《十三機兵防衛圈》)

附帶一提，另外以本作 13 名主角各自視點為主題，描述遊戲開頭故事背景設定的《十三機兵防衛圏 序章》（十三機兵防衛圏 プロローグ）也自 3 月 14 日起推出中，有興趣的玩家們也可以來先行體驗看看，感受這款全新戲劇性動作冒險遊戲壯闊豐富的故事魅力！

(《十三機兵防衛圈》)

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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