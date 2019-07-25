《Goal.io：亂鬥足球》即日起開放預約　突破5K人數即送60寶石

遊戲動漫
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Daeri Soft宣布，原本預定於2019年8月7日在iOS／Android等手機平台上推出一款新作遊戲《Goal.io：亂鬥足球》（Goal.io：乱闘サッカー），並自即日起開放本作事前登錄讓玩家們申請預約。

本作為一款讓玩家們在短短四分鐘時間內，與對手展開最激烈足球對戰，看哪邊在四分鐘時間內能進最多球就算勝利的即時對戰PvP足球動作遊戲。而且遊戲除了支援1 vs 1的雙人即時對戰（雙人對戰時玩家會各自操縱兩名選手來進行對戰），並使用各種華麗招式射球入門之外，官方也將會提供有著各自不同技能的角色與各式道具讓玩家們使用，也讓對戰樂趣與刺激性更加提升，帶給玩家們不一樣的快節奏足球對戰樂趣！

而在本作自即日起正式開始的預約註冊方面，官方宣布只要預約突破三千人即送出40寶石、預約突破五千人即送出60寶石，由於寶石可用來購買選手或是金幣，因此玩家們可要好好把握，讓自己能在一開始就取得強力選手使用，讓對戰更加順利暢快！

官方宣布只要預約突破三千人即送出40寶石、預約突破五千人即送出60寶石。（《Goal.io：亂鬥足球》遊戲畫面）

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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