【動漫節2019】創天同人祭CP06回顧　撐場購物才夠誠意

動漫電玩節 2019 完結，除了主場的動漫電玩展外，同場還有以同人創作主題的創天綜合同人祭Creative Paradise。以下就為大家送上，CP06的實況與報道。

今屆CP06並不如過去設置在3樓，而是在1樓與動漫節主場館同場舉行。有點資歷的老朋友應還記得6年前CP還沒舉行前，動漫展在會場角落劃設的「同人＋手作」跳蚤市場。今年CP的位置就與當年跳蚤市場相若，當然CP只有同人組織參展，並非雜貨攤。場內亦有兩個小型舞台，舉行有別於動漫節主舞台的活動。

CP06的大型拱門，走進就是CP的場館。今屆CP直接在1樓的Hall 1舉行，與動漫展主場館相連。（歐敬洛攝）

鈴平ひろ及西又葵參展

這次CP06同樣邀請了來自日本的嘉賓參展，而除了有多次參展，大家已不再陌生的えれっと（うつらうららか）、なつめえり（いちごさいず）、6U☆（ETERNAL LAND）等畫師外，今屆還特別邀請了著名的大手級畫師鈴平ひろ及西又葵（HEART-WORK）前來香港。

同日參展的軸中心派特意與NAVEL合作，販售多套由鈴平及西又老師的畫冊及精品。

いちごさいず的なつめえり今年同樣親自參展，還帶來了特意為海外活動印刷的特別版同人誌。特別版在日本是買不到的。（歐敬洛攝）

▲西又葵在與鈴平共同參加舞台的座談活動後，上載即場繪畫的色紙和現場照片。

更多當日的現場照片

+ 7 + 6 + 5

撐創天，請買野！

CP06的展覽時間由過去的3日延長至5日，直接原因是因不再獨立開展，而是跟隨動漫節主場館舉行。但背後的理由，相信是動漫節參展商減少，及整體活動銷量減少有關。

如包括SONY、HOT TOYS、角川等參展商在動漫節整體銷量僅與去年持平，未見增長。這些都為動漫節主辦做成壓力。而與動漫節合作的CP更不用說，單是看見CP主辦在來屆報名處貼着寫有「撐創天 請買嘢」的大型直幡，相信已能略之一二。要表現支持CP的誠意，理所當然除了購物，也要參展才是。