【動漫節2019】創天同人祭CP06回顧　撐場購物才夠誠意

動漫電玩節 2019 完結，除了主場的動漫電玩展外，同場還有以同人創作主題的創天綜合同人祭Creative Paradise。以下就為大家送上，CP06的實況與報道。
今屆CP06並不如過去設置在3樓，而是在1樓與動漫節主場館同場舉行。有點資歷的老朋友應還記得6年前CP還沒舉行前，動漫展在會場角落劃設的「同人＋手作」跳蚤市場。今年CP的位置就與當年跳蚤市場相若，當然CP只有同人組織參展，並非雜貨攤。場內亦有兩個小型舞台，舉行有別於動漫節主舞台的活動。
CP06的大型拱門，走進就是CP的場館。今屆CP直接在1樓的Hall 1舉行，與動漫展主場館相連。（歐敬洛攝）
鈴平ひろ及西又葵參展
這次CP06同樣邀請了來自日本的嘉賓參展，而除了有多次參展，大家已不再陌生的えれっと（うつらうららか）、なつめえり（いちごさいず）、6U☆（ETERNAL LAND）等畫師外，今屆還特別邀請了著名的大手級畫師鈴平ひろ及西又葵（HEART-WORK）前來香港。
同日參展的軸中心派特意與NAVEL合作，販售多套由鈴平及西又老師的畫冊及精品。
いちごさいず的なつめえり今年同樣親自參展，還帶來了特意為海外活動印刷的特別版同人誌。特別版在日本是買不到的。（歐敬洛攝）
香港『AGC HK2019』でのアートライブ＆トークショー終了しましたよー(*´∨｀* )ﾉ☆彡.。沢山の熱量！！ありがとうございました｡ﾟ(ﾟ´▽`ﾟ)ﾟ｡楓＆亜沙は西又が塗り～！ルナ＆湊は鈴平が塗りましたよ(*･ω･)楽しかった！！ pic.twitter.com/mApbhV0RBH— 西又葵*3日目.南地区“ア”38 (@aoi_nishimata) July 28, 2019
▲西又葵在與鈴平共同參加舞台的座談活動後，上載即場繪畫的色紙和現場照片。
更多當日的現場照片
撐創天，請買野！
CP06的展覽時間由過去的3日延長至5日，直接原因是因不再獨立開展，而是跟隨動漫節主場館舉行。但背後的理由，相信是動漫節參展商減少，及整體活動銷量減少有關。
如包括SONY、HOT TOYS、角川等參展商在動漫節整體銷量僅與去年持平，未見增長。這些都為動漫節主辦做成壓力。而與動漫節合作的CP更不用說，單是看見CP主辦在來屆報名處貼着寫有「撐創天 請買嘢」的大型直幡，相信已能略之一二。要表現支持CP的誠意，理所當然除了購物，也要參展才是。
掛在CP主辦來屆報名處的直幡，主辦的某人更在活動期間特意披上這個直幡在場內遊走多圈。（歐敬洛攝）