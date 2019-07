動漫節2019 PlayStation 宅民黨 PS Plus VIP活動回顧精彩片段

【PlayStation 宅民黨 動漫節2019 活動】ACGHK 香港動漫電玩節 2019中,《香港01》科技玩物 / 宅民黨聯同Sony Interactive Entertainment HK(SIEHK)合辦 PS VIP Lounge 01會員免費任玩活動,於動漫節完滿結束!一起回顧當時盛況!

動漫節2019 HK01 X PlayStation VIP Lounge活動於7月27日早上開始,不少已經入場的HK01會員透過「香港01」App收到電子入場券,方便直接進入會場;經PlayStation工作人員講解今次試玩熱門的PS4或PS VR遊戲包括:《Final Fantasy VII REMAKE》中文版、《Monster Hunter World: Iceborne》、《DRAGON BALL Z: KAKAROT》中文版、《Olympic Games Tokyo 2020 - The Official Video Game》、《MONKEY KING: Hero Is Back》及《eFootball PES 2020》、《Marvel's Iron Man VR》及《Five Nights at Freddy's VR: Help Wanted》等作品,完全不用排隊可以任玩!

今年PS Lounge照舊於會展N201室舉行,擺放超過20部試玩機。

+ 7 + 6 + 5

今年PlayStation Plus Lounge中,亦設有現場試玩挑戰,玩齊包括以上遊戲後,以手機App「PlayStation Experience」登記,記錄所玩過遊戲後完成挑戰,就可參加現場抽獎;其後更可享用現場小食、免費手機充電托管,更額外獲得PS禮品包及「香港動漫電玩節2019」入場券,於當日由早玩到晚,盡興而回!