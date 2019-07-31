【天國旅立 香港獨立遊戲】如果你過去幾天有前往香港動漫節旁的Creative Paradise創天同人祭，或許會留意到有一檔以水彩、油彩般的筆觸，以輕柔和溫暖的顏色，畫出可愛又觸動人心的海報及作品，在會場裡一堆以美少女或機械人或電玩遊戲為主題的攤檔中顯得格外令人著目。那是香港同人社團Heaven，他們除了畫畫、做同人誌，還做了一個免費的遊戲，叫做《天國旅立》。

和Heaven的主催阿Yan閒聊幾句，原來阿Yan大有來頭，深切感到自己見識淺薄、有眼不識泰山。阿Yan自小已對美術有興趣，後來加入了香港知名遊戲工作室「火狗工房」從事3D美術工作，後來阿Yan輾轉到過不同多媒體、遊戲及動畫公司工作，累積多年經驗及美術功力下阿Yan職位更已到美術總監（Art Director）級數。

不過工作越久，他越來越察覺到真正想做的是什麼：他有自己想畫的東西、想說的故事，按他本人的說法是「既然存夠了錢，也受夠了」（真實對白），便決定走出來，全身投入自己的創作事業也就是現在的「Heaven」，並創作了主人公「小風」，繪畫了一系列的同人誌及插畫集。

Heaven：對天國的想像

至於Heaven不單是社團名字，亦是整個Project的代名詞；原來整個Heaven的企劃於8年前已經開始，其中亦已推出過多本同人諗及畫集，都是講天堂和小風的故事。「所以這可說是個『Heaven』的universe？」「也可以這樣說。」

「你可以說我有點浮誇吧，我小時候經常會胡思亂想、想東想西，而其中一樣我經常思考的事情就是『天堂到底長什麼樣子』、『人死了之後會去哪裡』。」「所以你相信有after live？」「對，我認為人生在世只是其中一個過程，之後可能會有輪迴，也可能會去天國；這個系列就畫了很多我想像中天國的樣子。」

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如此溫柔的筆觸出自一位鐵漢之手，其實阿Yan也自謂是一名「紳士」，以前也畫很多美少女，出過不少二次創作同人誌。「畫二創，就是怎樣將一個角色畫得最靚；而如果想要刊物好賣，就要畫得越少布越好。其實我也很享受畫美少女，但我不想只是畫美少女。」如果天國真的像阿Yan筆下那樣寧靜和諧，那麼死亡似乎也不是那麼可怕。

天國旅立：尋找失去的記憶

作為整個系列的其中一個作品，Heaven還做了《天國旅立》這個免費遊戲（內有付費元素）。之所以會做成遊戲，源於有很多故事想說的阿Yan考慮過以其他載體來表現想表現的內容，例如漫畫；不過他說Heaven的畫風和敘事手法並不太適合用漫畫來表達，而阿Yan本來就是遊戲業界出身（上文提到的火狗工房等），不如就試著做個遊戲吧！

美術方面當然由阿Yan操刀，他亦找了一些以前的舊同事幫忙做了動畫，再請了一位技藝出色的Programmer負責遊戲程式，做出了這款《天國旅立》。它有點像兩年前的大熱遊戲《旅行青蛙》：玩家要幫小風收集記憶碎片（等如旅行青蛙中的名信片）來拯救垂死的記憶之樹。只要收集蒲公英（遊戲中的貨幣）就可以送小風出去「旅行」，一定時間後旅行結束小風就會帶著記憶碎片及其他物品回來。

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而每次送小風出去旅行時獲得的記憶碎片都是隨機的，記憶碎片也有稀有度之分，不過只要在小風出發前為她整理好背包中的物品，以特定物品組合出發就可以取得相應記憶碎片。除了一開始的「原始記憶」，隨著進度更會開放「黑暗記憶」和「地球記憶」，可收集的記憶碎片超過400種；到底這裡說的是怎麼一個故事，就留待玩家們自行發掘吧。

每個記憶碎片都有一段小故事

剛才提到Heaven已經是歷時8年的長篇創作，不過可以放心《天國旅立》是整個故事的前傳，解釋為什麼小風會來到了天國，而她在身處天國之前又發生過什麼故事；因此就算沒有看過Heaven社團的任何作品，都不影響你享受這款遊戲。目前遊戲已於Android / iOS雙平台下載，問到會否有機會移植去其他平台，阿Yan指這種《天國旅立》的風格和遊戲模式大概不太適合家用機，Steam（PC）的話也許可以再研究看看。最近社會發生不少事件，相信很多人都心情沉重；不妨先將《天國旅立》下載到手機，讓小風那寧和的天國風光治癒一下大家的心靈。

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