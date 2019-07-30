終於有好消息！ 京都動畫第一工作室伺服器成功搶救資料完好無缺

【京阿尼縱火案】過去一兩個月有不少令人難過的新聞和消息，相信一眾動漫迷都心情沉重；幸好到今日（7月29日）總算聽到到一個好消息了，就是京都動畫第一工作室的伺服器搶救成功。

據朝日新聞及ITmedia NEWS等多家日本媒體於今日（7月29日）報導，被歹徒縱火導致多人死亡的京都動畫第一工作室，存放於其中的伺服器之資料已成功回收，其中包括已數碼化的原畫等貴重資料。京都動畫第一工作室的伺服器位於一樓，而放置伺服器的房間四面牆壁均為水泥材質，因而沒有被火災波及，同時也沒有受到救火時噴灑的水所影響，可說是一次奇蹟。

由於高熱容易導致硬碟等裝置及其中的數據損壞，京都動畫請了專門技術者協力將伺服器內的資料取出，所幸資料最終完好無缺。早前獲京都動畫委任的代表律師桶田大介表示「保存於伺服器的資料完好無損地成功回收。對於歇盡全力的技術專家們表示由衷的謝意。」他亦表示「（這些資料）是遇害者和傷者們的心血結晶，會盡最大的努力去回收及修補」。

雖然資料救了回來，但是失去的性命卻無法彌補。祈求傷者盡快康復，死者早日安息、死者遺族盡快走出傷痛。最後一提京都動畫已經正式開設捐款戶口，所得善款將會用於支援傷者及慰問死難者家屬，以及公司重建。詳細請見此文章：https://www.hk01.com/遊戲動漫/356596