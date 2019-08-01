《三國志14》確定2019年冬季推出　新增「戰線」要素提升決鬥樂趣

日本 Koei Tecmo Games（光榮特庫摩）所推出的人氣歷史策略大作《三國志》系列，宣佈將於 2019 年冬天在 PC／PS4 等平台推出系列最新作《三國志14》與玩家們見面！

據本作遊戲製作人「越後谷和広」表示，這次的 14 代將與之前的 13 代相同，採用內政與戰鬥等複數舞台關卡，以及會以各種不同顏色表示的各方勢力全部都在一張地圖上進行的設計玩法，並將會把原有的「君主」要素進行強化，透過針對內政與行軍等進行指示的戰略回合，與實際執行這些指示的進行回合兩部分的交替進行來推進故事發展。

新要素「戰線」

同時在本作中，還將會導入新的「戰線」要素。在本作中，將會把中國全境分成眾多細小的土地（HEX）區塊，並有各式各樣的勢力與都市間的補給線組成。這些土地除了可以透過佔領都市來取得支配外，也可以透過進軍來佔領擴張我方勢力。

而且在進攻敵人的時候，還可以透過將各都市連外道路切斷來斷絕對方補給，藉此讓攻城變得更加容易（例如遇到強到爆的呂布時，可以透過切斷他的補給線來讓他撤退），也勢必將為玩家們帶來全新的戰術思考可能與樂趣！

多達 1,000 名武將

在本作中，將會有多達 1,000 名以上充滿各式各樣不同個性特色的武將登場，其中有些武將會無視玩家的命令，有些積極的武將不只會等待命令，還會對玩家提出提案；而且就算是能力低落的武將，也會有各種不同的個性特徵。另外由於本作並不會搭載死亡武將系統，因此玩家們可以來好好收集這些武將，發揮他們各自不同的個性，也讓遊戲趣味性更加提升許多！

可設定新行政組織

在本作中，玩家們只要在組織圖中設定好預設的武將，就可以得到各式各樣的加成效果，或是能夠使用各種特殊的指令。而組織圖的結構，可隨身為君主的玩家們來自由設定，玩家們可以依照自己的需求來編組施政，玩家們也可以藉此先預設好內政的負責官制，藉此節省遊戲內政進行的程序，加速遊戲劇情與戰鬥的體驗！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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