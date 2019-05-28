【三國志大戰】遊戲最好待遇的女角　司馬懿之妻張春華威力何在？

只要對三國遊戲稍有年資，相信都曾經體感這個變化——司馬懿之妻張春華、司馬昭之妻王元姬本是寂寂無名，卻因為正史地位日漸提高，《三國志大戰》與《真．三國無雙》的發掘與特意捧高，變成電玩界炙手可熱的三國女角。張春華與王元姬作為長年沈睡於史籍的原石，她倆本身有何魅力，吸引遊戲開發者垂青？

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張春華征服超音鼠

《三國志大戰》面世前，大概沒多少人知道司馬懿有個大老婆，姓張，名春華。畢竟此女在光榮《三國志》長年坐冷板凳，就連所謂的三國解說書也鮮有提起。儘管如此，當張春華在《大戰》首次登場，便是一張金光閃閃的SR卡（珍稀度最高）。來到第三集，SR版張春華更多達三張（其中一張還要是軍師卡），三款形象，御姐羅莉屬性全包辦，待遇比不少曹魏大人物還要好，也比不少三國女角還要好。單論曹魏，其實「女武將」的人選從來不缺，除了比較著名的曹操妻子卞皇后、曹丕妻子甄皇后、詩人蔡文姬，冷門一點的，也有金鄉公主［1］、夏侯令女［2］、羊徽瑜等等［3］－－張春華之所以能夠打敗上述人選，獨享超凡待遇，筆者只能猜想《三國志大戰》的SEGA喜歡春華到不得了，與他老公司馬懿截然不同。

來到第三集，SR版張春華更多達三張（其中一張還要是軍師卡）（作者提供）

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一個張春華，何以迷倒遊戲製作人？據《晉書．后妃傳》，張春華「少有德行，智識過人」。最初司馬懿托以身患，拒絕曹操徵召。有天，司馬家將書擺出來曬太陽，遭逢大雨，司馬懿情急之下，不覺意起床收書，被一個婢女發現。為防丈夫詐病事泄，張春華親手殺死婢女滅口，並親自接替了婢女的工作。對於老婆心狠手辣，司馬懿大為佩服——直至他移情別戀到柏夫人身上，冷落了張春華，兩夫妻便甚少見面。

其後司馬懿生病，張春華來探病，司馬懿卻責怪道：「老太婆面目可憎，為何要勞煩自己出來啊！」春華又羞又恨，打算絕食自殺，就連好兒子司馬師、司馬昭也陪媽媽一起絕食。「老太婆」的絕地反擊，令司馬懿大為驚恐，連忙道歉，張春華母子才終止絕食，事後司馬懿更補充一句：「老太婆死不足惜，我只是擔心好兒子！」男神黃子華金句有云：「絕食無用，除非對象是你母親」，原來放在三國也能應驗，只要將「母親」改為「父親」便可以。

司馬懿卻責怪道：「老太婆面目可憎，為何要勞煩自己出來啊！」（《大軍師司馬懿之虎嘯龍呤》劇照）

張春華的事跡就這兩個，但兩個事跡也足夠說明，張春華此人敢作敢為，行動鮮烈。更有趣的是，在老婆面前，連那個三國Final Boss司馬懿也要讓她三分，這種莫名其妙的喜劇效果，相信正是遊戲廠商喜歡春華的原因吧。在附帶劇情的《真．三國無雙》系列中，張春華的強悍、司馬懿的懼內都有更鮮明的渲染，那個奸笑無匹的司馬懿，終究也變成一個惹笑的小男人。

悍夫ｘ悍妻＝司馬榦

提及張春華，《火鳳燎原》的山無陵也不得不提。張春華之所以能夠易名為「山無陵」，在於其母親是姓山的，山氏的後人山濤，正是大名鼎鼎的「竹林七賢」之一。順道說，張春華的父親張汪，是魏國的粟邑令。由此可見，張春華是典型的大家閏秀，就算司馬懿不稀罕張春華的性命，夫妻關係也得維持下去，原因即在於此。想起《火鳳》的山無陵也是奇女子一名，曾經密謀吞併司馬家，雖說失敗告終，但畢竟是辛辣本色，要是她後來又耍手段玩弄司馬懿，也絕非怪事呢。

提及張春華，《火鳳燎原》的山無陵也不得不提。（《火鳳燎原》單行本封面）

縱使司馬懿與張春華關係如斯微妙，他們還是誕下了三個兒子。除卻似乎不太可愛的司馬師、司馬昭，還有一個，司馬榦（「幹」的異體字），西晉立國後受封為平原王，興趣是屍姦，幹。不知遺傳上出現了什麼變哲，司馬榦是個如假包換的怪人。他當藩王，能夠任用賢能的同時，卻對國務不瞅不睬；身享爵位俸祿，卻又一副毫不在意的樣子，任由俸祿的布帛閒置腐爛。有朝臣到訪，司馬榦可以任由他在外面等一整天，但實際會面時，司馬榦卻態度恭敬，毫無奇怪之處。《晉書．平原王榦傳》雖言他「簡於情欲」，可是有人發現，每當他愛妾死去，下葬前，司馬榦都不會釘棺，反而每隔幾日，便開棺見愛妾一面，並淫穢屍體，直至屍體腐爛才正式下葬。幹，一個比蔣幹更人如其名的司馬幹，歷史真的無奇不有。

縱使司馬懿與張春華關係如斯微妙，他們還是誕下了三個兒子。（《軍師聯盟》劇照）

注

［1］曹操女兒、何晏妻子。高平陵之變後，司馬懿殺死何晏，在何晏母親尹夫人哀求下，金鄉公主及其子免於一死。

［2］夏侯文寧之女，丈夫曹文叔（曹爽從弟）早死，知道要再婚逐次將頭髮、雙耳、鼻子切掉，以表忠貞。

［3］直到現在的新版《三國志大戰》，這三位女性均已正式登場。《三國志大戰》為推出女角，向來都喜歡從史籍中發掘名不經傳的冷門女性，到近年，Sega也終究沒有遺漏她們。

作者簡介：KANA

前遊戲雜誌編輯，現職日語翻譯，著作《打爆真．三國歷史》現於港台各大書局及電子書店有

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作者Facebook專頁：打爆真．三國歷史 Kana（若依）

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「西晉的「母親」 張春華．王元姬（上）」​】

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