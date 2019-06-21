【三國志大戰TCG】蔣琬登場　 險死於劉備手下的諸葛亮繼承者

諸葛亮死後，蜀國順序進入蔣琬、費禕、董允主政年代，後人將四人並稱為「四相」。在這三人之中，當以蔣琬最矢志不渝延續諸葛亮的北伐理想，《三國志大戰TCG》更因為這個原因，把諸葛亮裝束畫給蔣琬。雖然蔣琬在創作中存在感不大，但他的人生，卻值得看倌駐足一看。

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初登場被移花接木？

劉備入蜀後，有次突擊巡查廣都縣，見到那個年青縣長不理公事，還在劉備眼前飲得昏昏欲醉，頓時火上心頭，打算將這個小子重罰究治。此時，諸葛亮為他求情，稱讚這個縣長並非百里之才，為政不做門面工夫，能令百姓有好日子過。劉備素來敬重諸葛亮，決定不對他加以問罪，只是免官了事，沒多久，這個懶惰的才子便復出官場。

假如，筆者沒點出這個懶鬼其實是被譽為「出類拔萃」的蔣琬，相信不少人都會覺得我在說龐統吧？畢竟這段故事跟《三國演義》張飛初見龐統甚為相似，只是那個龐統更誇張，新官上任百餘日都醉酒終日，要給張飛怒罵幾句，龐統才舉重若輕地，把累積百日的政事火速辦妥。羅貫中對於《三國志》的熟悉程度，教他能把沉睡於史書的有趣事跡，移花接木到主要角色身上［1］。不過，這也同時說明了，在羅貫中眼中，蔣琬就是一個沒甚麼存在感的人物，只能當上主角之陪襯。

在演義世界慘被當作臥龍鳳雛肥田料的蔣琬，在正史卻是諸葛亮指名道姓的繼承人。諸葛亮數次北伐，蔣琬都在後方「足食足兵以相供給」，諸葛亮本身亦甚為看重蔣琬之人格才能，稱讚他「忠誠雅正，足以輔助我完成大業」。諸葛亮生前更向劉禪秘密上表，稱「臣若不幸身故，後事宜托付予蔣琬。」諸葛亮死後，蜀漢朝廷按照其生前意願，封蔣琬為「行都護、假節、領益州刺史、遷大將軍、錄尚書事、封安陽亭侯」。簡言之，就是將諸葛亮的軍政大權轉移到蔣琬身上，唯獨丞相一職由諸葛亮永久獨佔，往後蜀國也未曾有人官拜丞相，確切說明了諸葛亮在蜀漢的特殊地位。

《三國志．蔣琬傳》對蔣琬的政績甚少着墨，故能夠推斷，其政治實為諸葛亮路線之延續。事實上，在伐魏的態度上，蔣琬也是蜀漢百官中最接近諸葛亮的一個（另外半個是姜維），本想積極為之，卻要面對為數不少的消極派，還有那無法抗隅的病魔。

孫權最後一場大戰

最初，蔣琬考慮到諸葛亮幾度以隴西、雍涼為目標，道路險惡、運糧艱困之餘，最後亦成果不彰，接下來的北伐，不如改行水道伐魏。繼而興建戰船，計畫由漢中出發，穿過漢水、沔水，攻擊魏國的魏興、上庸，位置鄰近司隸及荊州。

跟諸葛亮北伐一樣，這個計劃亦倚重吳國的同盟軍。話說在241年，吳國趁着年幼的曹芳新帝即位，由揚州荊州兩方面派出四路大軍，大舉伐魏，史稱芍陂之戰（然主戰場有複數個）。芍陂之戰係孫權生前最後一場大戰，起局的條件本是相當有利：第一，壽春及樊城有兵力不足之憂［2］。第二，蔣琬素有伐魏之志，若果蜀漢及時出兵，就可以在樊城形成夾攻之勢。第三，吳國在今次戰爭傾盡人力物力，將領陣容星光熠熠，攻壽春（附近即芍陂）有全琮，攻六安有諸葛恪，攻樊城有朱然，攻柤中有諸葛瑾［3］，另一邊廂，魏國名將司馬懿卻受到曹爽排擠，只可當個虛有名譽的太傅，立場微妙。

可是，魏國的確不是省油的燈，揚州刺史孫禮拼死維持戰線，成功等到王凌的援軍，反敗為勝。至於樊城戰線，雖然朱然一度佔優，吳軍也期待蜀軍出兵壯大聲勢。然而，偏偏在這個時候，蔣琬卻舊病復發，無法出兵；更遇着司馬懿於朝中力排眾議，親自率領輕騎兵解救樊城之圍［4］。吳軍攻魏是人算，失敗卻充滿着天意的氣息。芍陂之戰同年，吳國皇太子孫登英年早逝，孫權朝着老糊塗的方向全速爆走，一去不返，鬧出一個二宮之變。

鍥而不捨的信念

事實很清楚，假如伐魏是當時蜀漢的集體意志，劍指荊州的軍隊，根本不會因為蔣琬一個人病重而宣告中止。但現實剛好相反，吳國等不到他們想要的援軍。蔣琬認為，蜀漢北伐不能因一人的病患而中斷，於是在重病中上表劉禪，推薦熟悉涼州事務的姜維為涼州刺史，率兵攻伐涼州，延續當年諸葛亮以攻為守的路線，就算無法吞併魏國，至少也應該削弱其實力［5］。把北伐棒交給姜維沒多久，蔣琬便因為病情加劇，死於246年。

諸葛亮「出師未捷身先死」後，蜀軍在姜維統領下又進行了多次伐魏戰事，這令許多人以為姜維才是諸葛亮的繼承人。（《三國志12》遊戲圖片）

從言語態度之間，可見蔣琬正在努力實現諸葛亮的終身理想，但是在蜀國內部，卻沒多少人以相應的志向及思維來和應。說回蔣琬水路攻魏構想本身，一開始便受到眾人的質疑，大家擔心如果戰果不捷，退兵時會甚為艱難，損兵折將。至於蔣琬生前北伐涼州的安排，也受到費禕的「敷衍」對待，他給姜維的兵力，永遠都不過一萬人［6］。

諸葛亮離世的陰影，恐怕比我們想像都要深刻，他百折不撓的意志，精緻細密的思維，帶領眾人的領導氣魄，是上蒼送給某少數幸運兒的禮物，一旦蜀漢失去了，消極情緒與意見分岐便浮上水面。明明開往涼州的路也不好走，大家卻相信諸葛亮可以走，就是不願相信蔣琬可以走水路。卻說蜀官楊敏，曾詆毀蔣琬「做事糊裏糊塗，根本比不上前人（諸葛亮）」，蔣琬也毫不介懷，親口承認：「我的確比不上前人（諸葛亮），我找不到地方要追究你。」費禕對姜維的一席話表達得更直白：「我們遠遠不及丞相，而丞相也無法北定中原，更何況是我們！倒不如放棄一戰定江山這種僥倖的妄想，乖乖的治國治民守江山。」［6］

在諸葛亮去世後，蔣琬在許多方面都謹遵他的遺風，主張聯合東吳，蓄勢待伐曹魏。（《三國》劇照）

蔣琬身為諸葛亮點名的繼承者，對於二人的差距，了然於胸。但蔣琬並沒半途而廢，亦沒有被欠缺和應的寂寞擊倒，在無悲無喜、平靜如水的面具下［7］，心坎默默擁抱着堅定不移的理想。直至臥病在床，蔣琬仍盡一己所能，實踐諸葛亮託付的遺志。中國思想謂天道生生不息，落在人間，正是以這種姿態來呈現。當前人遺志得到後人堅貞地延續下去，結果肉體雖死，精神不滅，衝破時空，持續影響及貢獻着世界與生命。從這種意味言，蔣琬的確是諸葛亮的繼承人，諸葛亮沒有看錯人。蔣琬不配寂寂無名，當世人對他銘記在心，他對信念堅持，就由一千八百年前穿過靈臺的橋樑，點亮無數時空的眾生。

［1］另一個代表級例子，相信就是把荀攸與同夥合謀刺殺董卓的歷史事件，移花接木到曹操身上（謀董賊孟德獻刀）。

［2］《三國志．孫禮傳》：「吳大將全琮帥數萬眾來侵寇，時（揚）州兵休使，在者無幾。」

［3］《三國志．吳主傳》。

［4］《晉書．宣帝紀》：「帝（司馬懿）曰：『邊城受敵而安坐廟堂，疆埸騷動，眾心疑惑，是社稷之大憂也。』《三國志．三少帝紀》注《晉紀》：「六月，（司馬懿）督諸軍南征，車駕送津陽城門外。宣王（司馬懿）以南方暑濕，不宜持久，使輕騎挑之，（朱）然不敢動。於是乃令諸軍休息洗沐，簡精銳，募先登，申號令，示必攻之勢。然等聞之，乃夜遁。」

［5］《三國志．蔣琬傳》：「雖未能速得如志，且當分裂蠶食，先摧其支黨。」

［6］《三國志．姜維傳》及其注《漢晉春秋》。

［7］《三國志．蔣琬傳》形容蔣琬身為百官之首，神態舉止卻有如平日，既無悲戚，又無歡悅，令眾人為之信服。

作者簡介：KANA

前遊戲雜誌編輯，現職日語翻譯，著作《打爆真．三國歷史》現於港台各大書局及電子書店有

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「諸葛亮的繼承者 蔣琬」​】

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