《碧藍幻想 Versus》RPG模式明年登場　豐富主線配個別任務吸新手

日本 Cygame 在 8 月 3 日，《碧藍幻想》EXTRA FES 2019 大版會場上，對將於 PS4 推出的對戰格鬥遊戲《碧藍幻想 Versus》公開最新的情報。正式發售日確定為 2020 年 2 月 6 日，初期可選的角色為 11 人，發售後 DLC 會再追加 5 人，此外更追加了 RPG 模式，不只能離線享受故事劇情以外，也可以連線與朋友一起參加激烈的故事戰鬥。

本次公開的「RPG 模式」中，可以透過故事主線戰鬥進行角色的養成，並能對裝備、技能、能力數值等內容進行強化，玩家除了主要武器以外還能增加 9 個附屬武器，為了能更接近原本手機遊戲的內容，主要武器會隨著玩家所選擇的屬性有所變化，主角「古蘭」以外的其他角色也能夠在故事模式中操作。角色除了原先就有的必殺技以外，也新增了其他的支援攻擊技能，像是使敵人攻擊力與防禦力下降、與自己同屬性的飛行道具攻擊等多樣的支援技能可以選擇兩種裝備。

主線任務中最大的特徵就是與大型的星晶獸進行戰鬥，手遊玩家熟悉的 OVERDRIVE 與 BREAK 等狀態都會存在；除了豐富的主線任務之外，還有角色的個別任務可以遊玩，只要達成一定的條件滿足任務後就能得到各種道具，對於不習慣格鬥遊戲的玩家或是想繼續在主機上享受《碧藍幻想》農裝備醍醐味的人來說能夠單人進行的「RPG 模式」絕對是最好的選擇，而老手們想要挑戰高難度的星晶獸也能在通關一次後選擇難易度。

官方自今（5）日開始預購，凡是參加預購的玩家可以獲得手遊版《碧藍幻想》的特典序號以外，購買「角色 PASS 組合」的玩家還能夠獲得外觀裝備「力量特化型畢」喔！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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