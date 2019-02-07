白金工作室退出《碧藍幻想:Relink》 會唔會神作變伏作？

對於筆者以至大部份日系遊戲玩家而言，《碧藍幻想:Relink》（GRANBLUE FANTASY Relink）都是2019年期待度最高的遊戲之一；然而最近傳出一個令一眾期待者大受大擊的消息，就是白金工作室已正式退出本作的開發。

在昨日（2月5日），白金工作室和Cygames分別發出公告，指今後《碧藍幻想 Relink》的開發將由Cygames獨力完成。白金公告表示是「開發合約完結」，而Cygames方則直接說「今後將會改由Cygames獨自開發」，沒有和合約有關的說明。

白金工作室方公告原文

Cygames方公告原文

這公告一出，喜愛日系遊戲和動作遊戲玩家（包括筆者）馬上哀鴻遍野，因為這意味著我們很可能永遠失去一個超水準遊戲：可能是全日本最擅長角色設計的Cygames，配上可能是全日本最擅長做動作遊戲的白金工作室，兩家互取長處再加上Cygames的財力做一隻3A遊戲，說它有望開創日系遊戲另一個巔峰也毫不為過。而在2018年末Granblue Fantasy Fes 2018中公開長達14分鐘的《碧藍幻想 Relink》gameplay影片，亦証明了玩家對本作的期待並沒有落空。

至於為何要「拆伙」，雙方均沒有說明理由；但若然對日廠有些認識，便會知道白金工作室雖然對於玩家來說等如信心保證，但對於遊戲開發商和發行商而言卻不是理想合作伙伴。

白金工作室之所以會成立，就是因為三上真司、神谷英樹和稻葉敦志因為開發成本和品質控制問題和Capcom鬧翻繼而出走；而在白金成立之後，雖有頂級製作人和遊戲開發能力，卻沒有資金開發大作，也缺乏管理、宣傳、行銷經驗，使得白金早期只能幫SEGA、任天堂、微軟等「金主」開發遊戲；而最後結果都是不歡而散，遊戲不是叫好不叫座（Vanquish、Bayonetta 2等），就是直接爛尾（和Microsoft合作的《龍鱗化身》）。

Vanquish已經移植至Steam，農曆新年特賣期間33折發售，不妨一試這隻滄海遺珠的經典機械人動作遊戲。

多年來和多家龍頭級發行商鬧不和、遊戲銷售實績又不佳，種種因果下使得白金變成現在的「代工工作室」，光是為了糊口就已經接應不暇，沒有餘力也沒有人願意投資讓白金開發真正屬於自己的遊戲品牌。本來以為《尼爾：自動人形》的成功（終於）可以令白金穩定上軌道，和財力雄厚的Cygames合作更有望「拍住上」；但現在看著白金「又一次」和投資者鬧翻，只嘆歷史又再重演。

+ 26 + 25 + 24

不少網民打趣說臀派的白金（從2B和貝姐可確定白金的性癖）和胸派的Cygames（有大量上圍豐滿的角色）無法達成共識所以要拆伙，一想之下也是不無道理。

當然實際兩者「分手」的理由無從得知，並不是說一定是白金又或Cygames其中一方不對；希望之後可以實相大白吧。另一方面，雖是大公司但在開發家用機遊戲上沒什麼經驗的Cygames能否獨力完成遊戲也是未知之數，最終《碧藍幻想 Relink》也許會成為繼馬娘之後Cygames另一個爛尾Project。不過無論如何，最終損失的都是玩家：就算Cygames最終順利完成《碧藍幻想 Relink》推出市面，也很可能不是白金工作室「本來想要達到的高度」。

其實白金和Square Enix有一個名為《Babylon's Fall》的合作項目，《Bayonetta 3》也很久沒有消息，只不知道這兩者和今次拆夥事件有沒有關係。往好的方向想，既然是受Cygame委託，相信大部份開發成本都由Cygames負責，對白金的財政或者沒有太大壓力吧。