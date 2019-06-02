【GRANBLUE FANTASY VERSUS】碧藍幻想GBF VS 封測試玩報告

未等到GBF Relink，PS4家用機騎空士玩到的首先會是這款由Arc System Works X Cygames聯合製作的《GRANBLUE FANTASY VERSUS》。近日此作就舉行Closed Beta封測，身為騎空士的筆者有幸抽中，以下同大家報告玩後感：

GranCypher 飛空艇變機舖好得意，Lobby 有香港區



《GRANBLUE FANTASY VERSUS》(下略GBF VS)封測階段只提供網上Lobby對戰(曾經Server維護時有變成對電腦及對人Quick Match)。一進去便可選各地區Lobby，一個Lobby可容納64人，驚喜的是當中竟然有香港地區。進去後可選擇各角色的Cute版人仔，之後便會進入變了機舖模樣的GranCypher，在內設置了數十部街機對戰台，可讓玩家自由坐上去對戰相當有風味。此外亦不少得GBF的常用貼圖，亦可以用定型文或者打字進行溝通。

有香港Lobby，不過未知是否代表香港有伺服器

GranCypher變了機舖好有趣

有GBF玩家熟悉的貼圖及定型文可作簡單交流

封測的5名角色



封測時可使用的角色只有5位，古蘭(Gran)、卡姐(Katalina)、豆釘(Charlotta)、Lancelot(小蘭)及菲莉(Ferry)，有點像SF V那樣，每名角色都有一招特殊固有技。筆者大概都用齊了5名角色，除了古蘭實在是太主人公、平實入門型之外，其餘角色都設計到有個別定位。例如卡姐通常技突刺強橫、技能全方位又有盾反；豆釘無飛道具但技能判定強有多擇技及強力反技；菲莉中/遠距離鞭子強力牽制、有設置技及空中移動等，各有特色。

各角色招式表

2D格鬥感覺，3D超華麗演出



GBF VS的基本架構就像Arc System Works的另一作品《Guilty Gear Xrd Rev 2》，3D的日系角色橫向對戰。畫面的卡通風渲染很仔細精美，令對戰時每一個動作及畫面都很漂亮，動作格數亦專門製作得像2D格鬥遊戲那樣，遊玩時感覺像2D格鬥無異。在出場、完結以及奧義時，GBF VS都有華麗的3D演出，整體感覺很順眼又合風味。尤其是奧義及解放奧義的演出，比原版遊戲迫力好多倍，鏡頭運用與對手的中招反應亦是賞心悅目，GBF玩家看到實在很感動。

各角色演出靚圖集：

+ 84 + 83 + 82

玩技能CD，一鍵出招極簡化



GBF VS 一樣採用了像BluzBlue的自動連技(Auto Combo)功能，如角色距離夠近而命中輕/中/重攻擊，連按下去便會自動出3下連續技，只是技能方面就需手動出。而與其他格鬥GAME最大不同便是遊戲的技能(必殺技)採用Cold Down制，使用一定次數的技能後上方的Icon會變黑進入CD狀態，而根據輕/中/重的力度次數會不同。例如輕技能可能5下才CD，而重技能一下便會進入CD狀態，要等待一段時間後才可使用。

重技能一下便會進入CD，要留意上方技能按鈕

另一個GBF VS最大的分別就是技能不需用指令來輸入，單純拉方向再按「R1」這技能鍵便可使出，例如像「昇龍拳」的「→↓↘P」指令，可以按「前R1」直接出到，而這個簡單輸入亦可配合一起按輕/中/重鍵使出不同力度，連最複雜的奧義及解放奧義也只是「↓↘→+R1」及「→↘↓↙←+R1」便出到，對於格鬥遊戲新手或者使用手掣來玩也能輕鬆使出。

豆釘原本是像「軍佬」的蓄力指令角色，但簡易輸入下，一個技能鍵出到招令她上手更簡單

至於舊有格鬥玩家也並非毫無優勢，因為遊戲內亦提供了原始的指令輸入方式，你也可以用古蘭Chok「→↓↘P」出昇、「↓↘→P」出波。而且指令輸入的技能CD時間會比簡易輸入快一點點。對於中低階的對戰可能看不出分別，但在高階戰鬥技能回得快會有關鍵性的差別。

GBF VS有不少技能有撞牆屬性，版邊擊中可以接追擊

試玩小結：GG Xrd X SF V 定位



《GRANBLUE FANTASY VERSUS》給筆者的個人感覺，就像GG Xrd的華麗演出、配上SF V追求簡化易上手的架構。此作廢除了Arc System Works過往作品的很多格鬥技巧，例如挑上半空攻擊及追擊、倒地追打、空Dash、複雜連技等，因為角色普遍移速慢及大跳距離不遠，起攻設置也受限，節奏也明顯地比過往作品慢。加上技能可直接出到不需Chok指令，不需大掣也可輕鬆做出想要的連技。整體而言是非常歡迎格鬥新手或者是GBF Fans向的作品，而對於格鬥老手來說，此作爽快度會有不足。另外最大的問題點還是在於技能要CD，而且輕/中/重技能次數不一，對戰時要留意上方技能CD，或者心裡有個底盤算技能次數，是需要點時間習慣。至於整體架構太簡單下能否尋找更多角色的可塑性、更多進階技巧，就要留待更多時間研究了。

以上評論只是封測階段，遊戲內容可能會作修改