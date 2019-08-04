PlayStation自組PS4全球電競挑戰賽 MK11、Injustice 2格鬥首發

【PlayStation 電競 PS4 Tournaments: Challenger Series】Sony Interactive Entertainment（SIE）日前公布，啟動 PS4 Tournaments: Challenger Series全球電競比賽計畫，只要家中有PS4就能參戰！

季度線上賽

SIE由8月開始，啟動 「PS4 Tournaments: Challenger Series」電競比賽，每個遊戲項目比賽以季度性逐個推出，只要是PS4 / PS4 Pro主機玩家就可以參與，最快的比賽將於8月6日正式開始，亦是全網絡進行比賽，而未有公布將有公開的大型決賽舉行。

↓↓PS4 Tournaments: Challenger Series宣傳片↓↓

PS4 Tournaments: Challenger Series中，每季比賽將持續幾星期，大致比賽規則：在首輪比賽中，必須贏得至少4場比賽中的3場，才能晉級第二階段；而每款遊戲項目都會獨立計算成績，所以玩家可以多次參與不同遊戲，提高奪取獎勵機會。首個登場的賽季將是《Mortal Kombat 11》、《Injustice 2》，SIE亦陸續推出更多比賽項目，包括《FIFA 20》，《Battlefield V》及《Warface》，並會在本年內公布其他遊戲項目。

↓↓PS4 Tournament 參與項目↓↓

PlayStation電競挑戰賽開始時，在PS4遊戲下方的資料會顯示可參賽圖示、另有PRIZED獎品提示

香港有冇得玩？

現時公布的PS4 Tournaments: Challenger Series資料中，大部分都以Game內遊戲幣作為獎勵，暫時未見有實質獎金的比賽；至於香港玩家可否參與，記者查詢SIEHK，表示香港暫時未有計畫加入參與PS4 Tournaments，想挑戰的玩家亦須以美國PlayStation戶口及PS Plus才能參與，希望未來香港都可以考慮舉辦PS4 Tournaments吧！