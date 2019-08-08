《魔獸爭霸 3》重製版新資訊曝光！多個單位高畫質遊戲模組亮相

《魔獸爭霸3（Warcraft 3）》重製版在2018年的Blizzcon上曝光後，不少死忠玩家便都在等待該款作品再次以高品質的重製再次登場，不過官方至今依然沒有給出明確的上市日期，僅表示遊戲預計於今年正式登場，想必是讓不少人等的相當痛苦吧？

近期Blizzard也參予了上海電玩展ChinaJoy 2019，雖然沒有帶來太多的《魔獸爭霸3》重製版消息，但他們也展示了不少先前未曾曝光的相關資訊，其中引起玩加關注的便是他們於現場展示的角色重製後的模組樣貌。

除了上方三位《魔獸爭霸3》重量級角色外，官方也秀出了不少一般單位的重製模組圖供玩家搶先看，像是人類陣營「女術士」、夜精靈陣營「女獵戶」、不死族陣營「祭司」、半獸人陣營「科多獸」以及中立野獸「紅龍」都在現場首次曝光。雖然官方目前還是沒有公佈明確的推出日期，但從這些模組展示圖來看，對許多死忠粉絲來說，再多等幾個一個月想必也是值得的吧？

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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